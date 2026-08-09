越南女移工離台前當車手還找「代班」維持詐團運作 被判19罪

越南籍裴氏移工要返回越南之前加入詐欺集團當車手，配合詐團以投資、交友、約砲的名義，先後詐騙19人合計89萬4570元，而且她臨行前找同鄉「代班」。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，共19罪，各判處有期徒刑1月1年至1年8月。可上訴。

判決書指出，裴女去年7月回越南之前，加入臉書暱稱「Dong Thai」、通訊軟體TELEGRAM暱稱「第一」、「18cm」等多名真實姓名與年籍均不詳之人成立的詐欺集團，約定每日報酬新台幣3千元。

詐團向男性被害人佯稱見面、「約砲」、加入「啪脫約會吧」需先匯儲值金、入會費，誘騙匯款5千元至28萬元不等，對女性被害人佯稱投資高獲利、團購商品可賺取利潤或價差等理由，誘騙匯款1萬3900元至10萬元不等。

裴女接受「Dong Thai」指示到指定地點拿取人頭帳戶金融卡，去年8月間連續到和美鎮郵局、超商ATM提領被害人匯入人頭帳戶5千元至10萬元，累計36次提款89萬4570元，抽取每日3千元報酬，剩下的依指示交給不詳上手。

裴女回越南前，找同鄉也姓裴的女性移工（犯罪事實由彰化地院另行審理）「代班」，接受「18cm」及詐團成員指示騙詐4人。裴姓女移工供稱「裴女當時要回越南玩，所以叫我幫忙代班，她說工作內容是領錢，是賭博贏的錢。」

彰化地院審結，審酌裴女找同鄉「代班」維持詐團繼續運作，及對被害人所造成損害程度、擔任詐團角色分工情形，並考量犯罪的動機、目的、手段、素行，及自述智識程度、家庭、生活經濟狀況，並衡酌被害人的意見等一切情狀，各量處如主文所示之刑。