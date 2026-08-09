專坑暑期打工者！遠端工作群組藏「暗樁」 女險遭假投資詐騙57萬

詐騙集團利用暑期許多年輕學子正尋找打工機會，頻繁上網刊登遠端工作職缺，初步按時發放薪資博取信任，後續又在工作群組中安插「暗樁」洗腦假投資方案，進而詐取打工者財物，刑事局警方呼籲民眾慎防相關騙術。

警方調查，陳姓女子今年5月透過求職APP應徵遠端資料彙整工作，加入工作群組後，前2個月順利收到薪資，直到6月底，假公司管理階層人員在群組發布「限定投資專案」，其他假員工也紛紛貼出自身獲利好評，陳女信以為真，後續依指示連續投入加密貨幣投資，前後投入共50萬元。

詐團後續另創群組，安排假律師與陳女進行線上三方合約見證並引導操作，作業完成後，旋即依事前簽署的合約內容要求陳女先支付獲益金額30%款項（約57萬元），陳女才可提領投資報酬，所幸陳女因密集轉出大額資金觸發銀行風控，帳戶遭自動關閉轉帳功能，陳女臨櫃詢問才驚覺受騙。

警方指出，相關詐騙手法極具隱蔽性，詐團前期透過小額真實薪資取信被害人，中後期利用暗樁洗腦、誘發被害人從眾心理，並用偽造的專業合約書及假律師見證威嚇被害人，使被害人陷於不繳保證金就無法獲利或拿回本金的焦慮，一步步踏入陷阱。

警方強調，任何合法的兼職打工，絕對不會要求員工反向投入資金，更不會有「提領獲利需先繳交成數報酬」的規定。暑假打工務必提高警覺，切勿輕信「輕鬆在家賺錢」或「兼職轉投資」的誘惑，以免落入詐騙陷阱。

民眾尋找兼職與遠端工作時務必掌握防詐三不原則：一、不對倒貼資金的工作妥協，打工過程要求自掏腰包、購買加密貨幣或儲值者一律是詐騙；二、不輕信群組烘托利益，群組內看似熱烈參與專案且頻頻獲利的人，皆為詐騙暗樁；三、不盲從不明合約條款，切勿因對方提出含有法律術語或律師見證的合約而自亂陣腳。

若有任何疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案。