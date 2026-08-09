用免費Wi-Fi當心遭盜刷！165示警「假熱點」陷阱：加3字千萬別連

內政部警政署「165全民防詐」警告，民眾在出國旅遊使用景點提供的免費Wi-Fi時，務必先進行確認。照片為示意圖。 圖／AI生成

出國旅遊或是造訪熱門景點時，尋找網路連線是許多旅客抵達當地的第一件事，然而方便的公共網路背後卻可能潛藏資安陷阱。內政部警政署「165全民防詐」日前在臉書警告，提醒民眾在出國旅遊使用機場、車站、飯店及觀光景點提供的免費Wi-Fi時別急著連線，務必先進行確認，因為歹徒常會架設與官方名稱極為相似的「假熱點」，例如在名稱後方加上Free、Guest或Official，藉此旅客誤以為是合法網路而上當。

165全民防詐指出，一旦民眾不慎連上歹徒架設的假Wi-Fi，畫面就可能跳出偽造的登入頁面，要求輸入電子郵件、社群帳號、網路銀行密碼、信用卡資料，甚至手機收到的一次性驗證碼。不僅如此，歹徒還可能趁機攔截連線資料，竊取登入憑證或工作階段資訊，因此即使民眾的帳號已經開啟了雙重驗證，也絕對不能完全掉以輕心，以免個人敏感資訊在不經意間遭到竊取。

為了避免落入假熱點的詐騙陷阱，165全民防詐特別整理了使用公共Wi-Fi時的注意清單。民眾在公共場所上網時，應優先選擇使用自己的行動網路，若必須連線，務必在連線前確認正確的Wi-Fi名稱。同時，在連線期間應避免處理敏感資料，並可使用可信賴的VPN來增加連線防護能力，隨時確認網址與HTTPS安全加密協定，以降低資料遭擷取與盜用的風險。

最後，165全民防詐也特別提醒，當民眾在公共場所使用完免費Wi-Fi後，務必養成隨手「中斷連線」的好習慣，切勿讓手機保持自動連線狀態。出門在外旅遊享受便利的同時，只要多加留心連線名稱與個人帳號安全，謹慎做好資安防護，就能確保旅遊行程順利，避免因連上惡意熱點而造成財物損失或個人權益受損。