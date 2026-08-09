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少年遭詐 平均每天9人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

高雄一名十三歲國中生，今年六月在TikTok看到「免費贈送熱門遊戲高級帳號」，依指示加入LINE假客服，後來連手機SIM卡都寄給對方，免費帳號沒拿到，SIM卡反被詐團拿去撥打詐騙電話，直到門號遭停話，父母追問才發現兒子受騙。

警政署統計，今年上半年，十二歲以上、未滿十八歲少年被害八六三一人，其中詐欺一七○○人，占一成九，高居所有案類第一，平均每天超過九名少年遭詐。去年同期少年詐欺被害二四二八人，今年少了七二八人，儘管降幅近三成，卻仍是少年最常碰上的犯罪被害類型。

警方調查，少年原本只是想拿免費遊戲帳號，詐騙集團先假冒客服要求驗證，隨後再假冒警察，聲稱他的門號涉及刑案，要求配合處理。少年受到威嚇，寄出SIM卡，詐團取得後再用他的門號撥打詐騙電話，因有民眾向一六五反映，電信公司將門號停話，家長才察覺異常。

青少年遭詐騙的管道與成年人不盡相同，警方指出，少年經常使用網路遊戲、短影音及社群平台，詐團會利用免費遊戲帳號、虛擬寶物、低價點數或代儲等誘因接近學生，再要求提供門號、驗證碼或其他資料，原本單純的遊戲互動，可能一步步演變成詐騙案件。

今年少年詐欺被害雖比去年少近三成，仍明顯高於第二名竊盜一○八○人，以及第三名一般傷害九五七人；少年整體被害人數今年也較去年同期下降百分之四點八，但詐欺仍是最主要的犯罪被害類型。

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