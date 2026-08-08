刑事局提醒網貸助美化帳戶廣告 恐淪洗錢人頭戶

刑事局今天表示，提到可協助信用不良民眾美化帳戶辦理貸款的網路廣告，都是詐騙陷阱，恐為詐騙集團手法；呼籲民眾小心，避免自身帳戶被列為警示戶或洗錢人頭戶。

刑事局發布新聞資料提到，社群平台近期常出現「保證核貸、信用不良可辦」貸款廣告，宣稱可協助信用條件不佳、貸款不易核准民眾核貸。

刑事局表示，民眾如遇到要繳金融卡、存摺、網銀帳號密碼或驗證碼，且對方稱可協助美化帳戶、包裝金流等話術，或要求預先轉帳手續費及代辦費的網路信貸廣告，都是詐騙陷阱。

警方提供遇詐騙案例，徐姓女子因有債務整合需求加上貸款不易，從手機網頁發現可協助貸款的廣告，點開連結後被要求加入陌生LINE帳號，之後接獲自稱是資產管理公司的客服來電。

警方說明，假客服提及公司專業團隊可協助被害人申貸，且配合程序後就能保證成功過件，並稱被害人銀行帳戶現金流不足，財力證明會有問題，須先美化帳戶，才能以較好財力狀況向銀行申貸。

急於想拿到貸款的被害人被要求提供網銀帳戶的使用者代碼及密碼，後續交出後，確實有大批金額入帳，但經詢問繳付每月金額等細項時，對方卻都已讀不回。

警方指出，被害人事後發現狀況不對勁，報警後才發現掉入詐騙集團陷阱，帳戶可能已淪為詐騙集團人頭洗錢戶，後續由警方協助主動聯繫銀行辦理帳戶暫停交易，但帳戶已被列為警示帳戶與衍生管制帳戶，進而影響日常生活。

刑事局表示，宣稱可「美化帳戶、包裝金流或要求預先轉帳手續費或代辦費」的網路信貸廣告，都是詐騙陷阱，可撥165或110查詢或至「165打詐儀錶板」網頁查詢。