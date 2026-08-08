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63歲男淪詐團「高齡車手」領補助度日、養身障兒…悲慘身世曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中63歲吳姓男子工殤後靠殘障補助度日，為扶養身心障礙兒子加入詐騙集團成「高齡車手」，出門取款時兒子致電勸阻「別當車手、快回家」，吳電話剛掛掉就落網；檢察官認為他雖不幸卻「踩在惡的那端」依法起訴；法院考量吳自白、繳回犯罪所得，依詐欺罪判他1年，緩刑2年，可上訴。

台中地檢起訴指出，詐團以投資話術行騙，今年3月27日指示吳男到太平區取款，吳持偽造的銀行、財政部工作證，跟游姓被害人面交收10萬元再交付上游，吳從中獲利2000元；同月30日警方以誘捕偵查當場逮到吳，他落網坦承，表示自己求職、依指示收錢、付款。

檢察官勘驗手機，發現吳落網前才接到兒子電話，吳的兒子稱，多次要父親別再當車手、叫他趕快回家，當天爸爸出門前就知道他的目的，才打電話一勸再勸，結果爸爸就被抓了，事前也曾向165平台檢舉爸爸，直言「我自己去檢舉爸爸，總比他之後被抓到還要好。」

檢察官認為，吳僅小學畢業，面對職業傷害、年邁雙重困境，需照顧身障兒子，值得同情，但「不幸的遭遇，不能作為踏入犯罪的通行證。」多少人在艱難中守住分際，胼手胝足工作，未逾法律紅線，司法若寬貸，無異助長詐團繼續物色、剝削社會弱勢，依法起訴。

台中地院審酌，吳男偵查、審理中自白，繳回犯罪所得，並已和被害人調解、賠償，依組織犯罪防制條例第8條第2項、洗錢防制法第23條第3項規定，予以減刑。

吳的辯護人也主張，吳男2年前從工地摔落，導致殘障領有中度身心障礙證明，且年逾6旬，需照顧身心障礙兒子，犯後坦承有悔意、已和解賠償，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

中院認為，詐欺危害巨大，吳男當下並無不得已而為之情形，為牟取不法利益當車手，協助詐團取款釀被害人莫大損失，且連續當車手2次，難認情堪憫恕，不再減刑。

中院考量，吳在詐團中非首腦或核心人物，僅聽命遵循指示，兼衡他國小畢業、經濟來源靠殘障補助，依三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，各判他有期徒刑10月、8月，應執行1年，緩刑2年，應接受法治教育2場、交付保護管束。

示意圖，與本案無關。聯合報系資料照
示意圖，與本案無關。聯合報系資料照

補助 詐團 身障 車手 詐騙集團

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