戰鬥陀螺成網購詐騙誘餌 數產署揭假賣貨便手法

近期有民眾在社群平台Threads看到販售新款戰鬥陀螺貼文，賣家稱可透過超商賣貨便交易，隨後遭假客服以帳戶驗證異常為由引導轉帳。數發部數產署提醒，正規物流及電商平台不會以金流驗證名義，要求消費者操作網銀、轉帳等。

數產署分享詐騙案例，有民眾在Threads看到販售新款戰鬥陀螺貼文，由於商品在電商平台售罄，賣家聲稱仍有現貨，可透過超商賣貨便交易。民眾填寫資料送出後，網站顯示尚未完成平台實名認證，要求加入LINE客服處理。

數產署指出，假客服以帳戶驗證異常、需完成金流認證為由，引導民眾操作網路銀行、轉帳及無卡提款，並提供相關驗證資訊，同時強調只是認證程序、不會扣款，假賣家也持續催促交易。民眾依指示操作後，發現帳戶內數萬元遭轉出，不僅未收到商品，假賣家與假客服也失去聯繫，才驚覺為詐騙。

數產署表示，近期戰鬥陀螺掀起熱潮，詐騙集團看準民眾急於搶購新品的心理，在社群平台刊登販售貼文，常以熱門新品現貨、免排隊、限量釋出或低於市價等話術吸引民眾。假賣家私訊聲稱可透過超商賣貨便交易，並提供外觀近似官方網站的假交易連結。

數產署指出，民眾輸入收件資料後，網頁便以未完成實名認證、帳號異常、金流驗證失敗等理由，要求加入LINE客服處理。假客服再以協助解除限制、完成金流驗證等名義，引導民眾操作網路銀行、轉帳、無卡提款，甚至要求提供QR Code、OTP或提款序號等敏感資訊，最終騙取民眾帳戶內資金。

數產署提醒，面對社群平台上的熱門商品販售貼文，民眾務必提高警覺，牢記3大防詐重點。第1，正規平台不會要求操作網銀或無卡提款，數產署表示，正規物流及電商平台不會以實名認證、解除交易限制或金流驗證等名義，要求消費者操作網路銀行、轉帳、無卡提款，或提供一次性密碼（One-TimePassword , OTP）、提款序號、驗證碼及密碼等敏感資訊。

數產署指出，第2，交易前先確認網址及官方管道，不要直接點擊陌生賣家提供的交易連結，應自行透過官方網站或APP進入交易頁面，確認網址、賣場及訂單資訊是否正確，再進行付款。

數產署表示，第3，熱門商品愈搶手，愈要冷靜查證，民眾遇到限量現貨、免排隊、即將售完等催促交易話術時，切勿因擔心錯失購買機會而倉促交易，應先查詢賣家評價、比對商品價格是否合理，並優先選擇具交易保障機制的官方電商平台。