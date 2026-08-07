涉詐慈濟10億！女律師被爆曾任中市府法扶律師 法制局：前市長時代獲聘

被控詐欺慈濟基金會10.6億元的知名律師陳昱瑄，被爆料曾擔任台中市政府法律顧問。中市府法制局今澄清，陳女從未擔任法律顧問，而是曾任法扶律師，且是前市長林佳龍時代開始任職，任期從2016年到2021年，2021年至今都沒有再受聘。

法制局指出，市府總共有將近200名法扶律師，主要業務是提供市民免費的法律諮詢服務，聘任方式採取公開遴選，律師自行報名，再交由台中地檢署、台中地方法院與台中律師公會協助審查；法扶律師並非協助市府處理法律事務的顧問。

法制局強調，陳昱瑄擔任中市府法扶律師的時間是從2016年前市長林佳龍時代開始，直到2021年不再聘任，至今已經有5年沒再擔任中市府的法扶律師，更從未擔任過中市府法律顧問。

法制局表示，網路上流傳「2024年到2025年台中市政府法律扶助顧問律師名冊」中列有陳昱瑄，經查是公告檔案誤植，陳女並未在該期間受聘，法制局已經請刊登機關下架相關檔案並更正，以免造成誤解。

被控詐欺慈濟基金會10.6億元的知名律師陳昱瑄，被爆料曾擔任台中市政府法律顧問。圖／翻攝自陳女臉書