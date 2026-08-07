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慈濟採購BNT疫苗遭詐10.6億 委任律師發聲：可能提附帶民事求償

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

<a href='/search/tagging/2/慈濟' rel='慈濟' data-rel='/2/103690' class='tag'><strong>慈濟</strong></a>基金會執行長顏博文（中）、副執行長何日生（左），5年前由律師陳昱瑄陪同到食藥署送件申請採購500萬劑BNT<a href='/search/tagging/2/疫苗' rel='疫苗' data-rel='/2/105795' class='tag'><strong>疫苗</strong></a>，檢警查出陳女涉嫌居中詐騙10.6億元服務費。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會執行長顏博文（中）、副執行長何日生（左），5年前由律師陳昱瑄陪同到食藥署送件申請採購500萬劑BNT疫苗，檢警查出陳女涉嫌居中詐騙10.6億元服務費。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會5年前在新冠肺炎嚴峻時，設法採購500萬劑BNT疫苗供民眾施打，如今傳出過程中遭掮客詐騙10.6億元高昂服務費。慈濟委任律師今天代發聲明，表示若審理後確屬犯罪行為，除依法請求發還，還保留依法提出附帶民事賠償請求。

台中地檢署昨天起訴鈺達公司人員辦理BNT疫苗採購涉嫌詐欺案件，查出慈濟被詐騙3000萬元美金服務費（折合台幣約10.6億元），慈濟基金會已委託理律法律事務所處理。

理律今天由郭瑜芳及李家慶兩位律師代慈濟基金會發出3點聲明，感謝檢警調積極認真偵辦，並查扣相關犯罪所得；聲明指出，全案已起訴，未來在刑事審理過程，將由理律代理慈濟基金會，配合法院審理，在法庭中陳述意見並主張權利。

理律聲明，若審理後法院認定被告等人確係成立犯罪並且有犯罪所得，除代慈濟基金會請求依法將犯罪所得發還外，也會保留依法提出附帶民事訴訟請求賠償，並採取一切必要法律措施，捍衛慈濟基金會及社會捐款大眾的權益。

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