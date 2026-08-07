聽新聞
0:00 / 0:00

慈濟買BNT疫苗遭詐10.6億元 陳時中：司法會調查得更清楚

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

慈濟基金會五年前因COVID-19疫情嚴峻，要採購BNT疫苗，卻遭詐騙10.6億元。對此，政委陳時中表示，當時對於防疫團隊「擋疫苗」的攻擊言論，現在真相已經大白；慈濟基本上是受害者，司法會把它調查得更清楚。

有關COVID-19疫情嚴峻期間，外界傳出防疫團隊擋慈濟買疫苗的異議，陳時中表示，防疫是一個國家社會重大的需求，當時對於執政團隊或防疫團隊極盡的攻擊言論，現在真相已經大白。他相信當初做出不實指控的人，應該對社會有所道歉。

對於慈濟遭詐騙10.6億元，陳時中說，應該對詐騙集團以及相關不實指控予以譴責，慈濟基本上是受害者，司法會把它調查得更清楚。防疫那段時間，整個社會都相當恐慌，對於疫苗有急需，詐騙往往在大家心裡最脆弱的時候就會侵入。

他提醒大家，在困難的時候，特別要注意這些詐騙的行為。當初大家都急著想買疫苗，可是有很多的國際規則、相關疫苗使用，事實上由個人或單獨的團體，很難去跟總公司取得疫苗。當時他也提醒，只要要求先拿訂金、拿不出出貨證明等，都很有可能是詐騙。

陳時中表示，政府在採購疫苗方面，也收到了很多詐騙行為，他們都一一予以拒絕、澄清。慈濟當年採購案，後續的情況他不清楚，他重申，如果要購買疫苗，一定要回歸正規管道，讓政府來協助大家，一起來取得疫苗、取得台灣最大的權益。

慈濟基金會５年前因新冠疫情嚴峻，要採購疫苗，卻遭詐騙10億元，上午行政院政務委員陳時中（左）與衛福部長石崇良（右）受訪，陳時中表示，要譴責的是詐騙者，慈濟是受害者。記者葉信菉／攝影
慈濟基金會５年前因新冠疫情嚴峻，要採購疫苗，卻遭詐騙10億元，上午行政院政務委員陳時中（左）與衛福部長石崇良（右）受訪，陳時中表示，要譴責的是詐騙者，慈濟是受害者。記者葉信菉／攝影

慈濟 陳時中 BNT疫苗 疫情 詐騙集團

延伸閱讀

慈濟買BNT遭詐騙10億 陳時中：對防疫團隊做出不實指控的人應道歉

慈濟採購疫苗遭詐騙 民進黨：藍白應為當年詆毀防疫團隊道歉

買疫苗遭詐10億元！慈濟基金會首發聲：痛心遺憾 將捍衛權益

誆買疫苗 女律師涉詐慈濟10.6億元

相關新聞

涉詐慈濟10億！女律師被爆曾任中市府法扶律師 法制局：前市長時代獲聘

被控詐欺慈濟基金會10.6億元的知名律師陳昱瑄，被爆料曾擔任台中市政府法律顧問。中市府法制局今澄清，陳女從未擔任法律顧問，而是曾任法扶律師，且是前市長林佳龍時代開始任職，任期從2016年到2021年，2021年至今都沒有再受聘...

慈濟採購BNT疫苗遭詐10.6億 委任律師發聲：可能提附帶民事求償

慈濟基金會5年前在新冠肺炎嚴峻時，設法採購500萬劑BNT疫苗供民眾施打，如今傳出過程中遭掮客詐騙10.6億元高昂服務費。慈濟委任律師今天代發聲明，表示若審理後確屬犯罪行為，除依法請求發還，還保留依法提出附帶民事賠償...

慈濟買BNT疫苗遭詐10.6億元 陳時中：司法會調查得更清楚

慈濟基金會五年前因COVID-19疫情嚴峻，要採購BNT疫苗，卻遭詐騙10.6億元。對此，政委陳時中表示，當時對於防疫團隊「擋疫苗」的攻擊言論，現在真相已經大白；慈濟基本上是受害者，司法會把它調查得更清楚。

五月天門票詐10萬…帳戶男辯「密碼寫紙上方便越南女友幫領錢」 仍被判刑

沈姓女子販售五月天演唱會門票遭騙10萬元，檢警查出詐團使用帳戶為林姓男子所有。林男辯稱因越南籍女友會幫忙領錢，才在紙上寫6位數字密碼，與提款卡放在一起，不小心遺失，法官認為，林男明知提款卡遺失仍不掛失，顯是卸責之詞，依洗錢罪判刑4月，併科罰金5萬元。

影／慈濟採購疫苗遭詐10億 陳時中：應譴責詐騙、抹黑

慈濟基金會５年前因新冠疫情嚴峻，要採購疫苗，卻遭詐騙10億元，上午行政院政務委員陳時中受訪表示，要譴責的是詐騙者，慈濟是受害者。

詐團掌握個資？假廠商來電加LINE 外貿職員報案保65萬

彰化縣二林地區接連發生兩起詐騙案，網購芒果、合作廠商都是假冒，警方攔詐67萬元，今再次提醒民眾如遭遇買家或賣家要求提供個人帳戶資料、實名認證才能進行買賣或匯款等情形，務必求證真實性，避免被騙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。