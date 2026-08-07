聽新聞
0:00 / 0:00
慈濟買BNT疫苗遭詐10.6億元 陳時中：司法會調查得更清楚
慈濟基金會五年前因COVID-19疫情嚴峻，要採購BNT疫苗，卻遭詐騙10.6億元。對此，政委陳時中表示，當時對於防疫團隊「擋疫苗」的攻擊言論，現在真相已經大白；慈濟基本上是受害者，司法會把它調查得更清楚。
有關COVID-19疫情嚴峻期間，外界傳出防疫團隊擋慈濟買疫苗的異議，陳時中表示，防疫是一個國家社會重大的需求，當時對於執政團隊或防疫團隊極盡的攻擊言論，現在真相已經大白。他相信當初做出不實指控的人，應該對社會有所道歉。
對於慈濟遭詐騙10.6億元，陳時中說，應該對詐騙集團以及相關不實指控予以譴責，慈濟基本上是受害者，司法會把它調查得更清楚。防疫那段時間，整個社會都相當恐慌，對於疫苗有急需，詐騙往往在大家心裡最脆弱的時候就會侵入。
他提醒大家，在困難的時候，特別要注意這些詐騙的行為。當初大家都急著想買疫苗，可是有很多的國際規則、相關疫苗使用，事實上由個人或單獨的團體，很難去跟總公司取得疫苗。當時他也提醒，只要要求先拿訂金、拿不出出貨證明等，都很有可能是詐騙。
陳時中表示，政府在採購疫苗方面，也收到了很多詐騙行為，他們都一一予以拒絕、澄清。慈濟當年採購案，後續的情況他不清楚，他重申，如果要購買疫苗，一定要回歸正規管道，讓政府來協助大家，一起來取得疫苗、取得台灣最大的權益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。