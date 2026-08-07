慈濟買BNT疫苗遭詐10.6億元 陳時中：司法會調查得更清楚

慈濟基金會五年前因COVID-19疫情嚴峻，要採購BNT疫苗，卻遭詐騙10.6億元。對此，政委陳時中表示，當時對於防疫團隊「擋疫苗」的攻擊言論，現在真相已經大白；慈濟基本上是受害者，司法會把它調查得更清楚。

有關COVID-19疫情嚴峻期間，外界傳出防疫團隊擋慈濟買疫苗的異議，陳時中表示，防疫是一個國家社會重大的需求，當時對於執政團隊或防疫團隊極盡的攻擊言論，現在真相已經大白。他相信當初做出不實指控的人，應該對社會有所道歉。

對於慈濟遭詐騙10.6億元，陳時中說，應該對詐騙集團以及相關不實指控予以譴責，慈濟基本上是受害者，司法會把它調查得更清楚。防疫那段時間，整個社會都相當恐慌，對於疫苗有急需，詐騙往往在大家心裡最脆弱的時候就會侵入。

他提醒大家，在困難的時候，特別要注意這些詐騙的行為。當初大家都急著想買疫苗，可是有很多的國際規則、相關疫苗使用，事實上由個人或單獨的團體，很難去跟總公司取得疫苗。當時他也提醒，只要要求先拿訂金、拿不出出貨證明等，都很有可能是詐騙。