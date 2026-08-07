五月天門票詐10萬…帳戶男辯「密碼寫紙上方便越南女友幫領錢」 仍被判刑

沈姓女子販售五月天演唱會門票遭騙10萬元，檢警查出詐團使用帳戶為林姓男子所有。林男辯稱因越南籍女友會幫忙領錢，才在紙上寫6位數字密碼，與提款卡放在一起，不小心遺失，法官認為，林男明知提款卡遺失仍不掛失，顯是卸責之詞，依洗錢罪判刑4月，併科罰金5萬元。

沈姓女子去年7月3日在臉書社團販售五月天演唱會門票兩張，被詐團盯上，要求使用綠界科技ECPay填寫資料，再以金流驗證，沈女誤信而將9萬9980元匯到指定帳號，馬上被詐團持提款卡提領一空。

檢警獲報展開調查，發現指定帳號為32歲林姓男子所有。他在審理時辯稱，當時在工地工作，薪水每周一次匯到匯戶，一周可領3000元到5000元。因越南籍女友會幫忙領錢，他記憶不好，才將6位數字密碼寫在便條紙上，與提款卡一起放在保護套內，工作時不小心遺失。

宜蘭地方法院審理時發現，此案帳戶是林男領薪水之用，但提款卡遺失，卻沒有辦理掛失補發，反而捨近取遠向家人借用銀行帳戶，再請老闆改匯薪水到借用帳戶，有違常情。且林男提款卡只有6位數字，審理時林男當庭可清楚說出，顯然已熟記，沒有寫在紙上的必要。

承審法官認為，沈女將錢匯入此案帳戶，馬上遭到詐團提領一空，可證明帳戶已由詐欺集團成員控制，也確信不會被林男隨時辦理掛失止付。認定是林男主動提供帳戶，所言純屬卸責，依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金5萬元，可易科罰金及易服勞役，均以1000元折算一日，可上訴。