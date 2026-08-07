詐團掌握個資？假廠商來電加LINE 外貿職員報案保65萬

彰化縣二林地區接連發生兩起詐騙案，網購芒果、合作廠商都是假冒，警方攔詐67萬元，今再次提醒民眾如遭遇買家或賣家要求提供個人帳戶資料、實名認證才能進行買賣或匯款等情形，務必求證真實性，避免被騙。

彰化縣大城鄉吳姓女子本月4日下午到郵局要匯款2萬元，對於匯款用途只說要網購芒果，賣家要求「黑貓宅急便實名制認證」，她不清楚宅急便實名制認證如何辦理，警方接獲郵局報案，出動大城分駐所及西港派出所聯合警網到場，確認是典型假網拍詐騙，拿出165反詐騙案例耐心勸說吳女打消匯款念頭。

任職科技公司的許姓女子5日透過公司報案，指稱接到合作廠商來電要求加入LINE群組，群組中有一人自稱是廠商主管，要她提供公司存摺封面以利匯款。警方接獲報案，確認是假冒主管的詐騙手法，協助公司聯繫銀行阻止詐騙65萬元。

芳苑警分局長黃一航今指出，網購交易到企業金流都可能成為詐騙集團的目標。這兩天能成功阻詐全因民眾、企業及金融機構提高警覺，即時報警到場處置，民眾如被要求提供帳戶資料、實名認證或匯款，務必再三求證，如有疑問立即撥打165反詐騙專線或110報案電話請警方協助辨識。