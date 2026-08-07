第三方支付遭詐虛擬帳號 博奕洗錢集團5人聲押禁見

灣流國際貿易公司負責人盧歆晨與男友黃勁文，被控與水房合作，找來財務有困難的公司配合，向第三方支付平台申請虛擬帳號，替線上博奕集團洗錢，刑事局昨天搜索拘提19人到案，台北地檢署複訊後，認為盧歆晨、黃勁文等5人涉犯賭博、洗錢罪，有串滅證之虞，晚間向法院聲押禁見。

同案聲押包括洗錢集團幹部林冠廷、廖名凱及林義庭，負責轉匯助理朱奕竤涉案情節較輕，訊後20萬元交保、限制出境出海。另13人多為配合申請帳號的公司業者，訊後以10至30萬元交保，其中李家蓁覓保無著，降保5萬元離去，均限制出境出海。

近年檢警調嚴打水房，導致第三方支付虛擬帳號申請極為困難，博奕或娛樂業者想申請合法金流通路，只能找第三方支付平台，但每日匯款額度有限制，目的是防堵詐團透過第三方支付洗錢。

盧歆晨與黃勁文認為有利可圖，從2025年至2026年，吸收經營不善的文創、服飾等10餘家業者配合，利用公司帳戶匯款金流龐大、不易查緝等特性，向第三方支付平台騙取虛擬帳號，再搭配金流服務平台作為洗錢通道，替博弈集團洗白贓款，隱匿犯罪所得與流向，從中賺取「手續費」。

調查指出，盧歆晨後台操作手林冠廷、廖名凱及林義庭，涉操控公司帳戶出金給賭客或匯款至指定帳戶，抑或將洗白款項再投入購買遊戲點數。刑事局中部打擊犯罪中心掌握情資後，報請北檢檢察官黃奕華指揮偵辦，檢警5日大動作搜索24處地點，查扣手機、電腦等電磁紀錄，發現不少娛樂城透過此管道洗錢，不法金流尚在計算。

警方昨天先移送13名被告，其中不乏培訓YT網紅的經紀公司，檢方複訊後命麥尼娛樂經紀公司負責人游博安、霓裳國際人黃鈞澤各30萬元交保。

灣流國際貿易公司負責人盧歆晨男友黃勁文，涉洗錢遭檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影

博奕集團洗錢幹部廖名凱遭檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影

博奕集團洗錢幹部林義庭（右）遭檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影

灣流國際貿易公司負責人盧歆晨涉洗錢遭檢方聲押禁見。 記者蕭雅娟／攝影