藉採購BNT疫苗詐慈濟 幕後宗教團體夫婦接押禁見

彰化律師公會前理事長陳昱瑄等人遭控於疫情期間稱具BNT疫苗管道，向慈濟詐取疫苗採購委任報酬等案，中檢起訴後今天移審，法院陸續裁定陳昱瑄與幕後的宗教團體夫妻檔接押禁見。

全案近日經檢方起訴後，仍在羈押中的被告陳昱瑄等人，今天移審台灣台中地方法院，下午經院方召開羈押庭審理後，法官傍晚陸續裁定陳昱瑄、李父、羅女接續羈押禁見。另外，李女以新台幣100萬元交保。

中檢偵辦陳昱瑄等人涉嫌詐取疫苗採購委任報酬、侵占公司款項、逃漏稅捐及洗錢等案件，經檢方指揮調查局等單位，分別於民國115年4月30日及5月20日執行搜索，並陸續傳喚被告、證人共28人到案說明，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見陳昱瑄等6人獲准。

檢方查出，63歲李父與66歲的妻子羅女，在台中創立「互道」宗教團體，李男（潛逃出境、通緝中）與妻子李女等人擔任幹部，陳昱瑄與公司員工等人在民國110年間加入。

110年間，正值嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間，陳昱瑄及李男見疫苗需求，向慈濟基金會稱具購買BNT疫苗管道，並以曾協助多家大型企業採購疫苗等不實說詞取信。

慈濟委託由陳昱瑄擔任負責人的鈺達企業管理顧問公司，採購500萬劑BNT疫苗，並支付委任報酬美金3000萬元（新台幣約10億6000萬元），且尚不包含疫苗本體、冷鏈運輸等費用。

陳昱瑄夥同親友及助理等人，將款項轉匯至其他公司帳戶後，再分批提領現金共約5億2000萬元，交由李世宗等人保管、支用，還夥同「互道」團體的其他人頭公司，開立內容不實統一發票，逃漏應繳納的營業稅等稅額共約5374萬元，還另將其中約4億1000萬元現金，大量購買總重量約232公斤黃金，以製造金流斷點並隱匿犯罪所得。

全案經檢方偵辦後，認定陳昱瑄與共犯等17人，分別涉犯刑法詐欺取財、業務侵占、行使業務登載不實文書、稅捐稽徵法、商業會計法及洗錢防制法等罪嫌，於近日偵結起訴，並聲請沒收被告等人犯罪所得共計11億1572萬餘元。