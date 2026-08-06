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以AI對抗AI…北富銀攜手七銀行完成聯合學習 警示帳戶精確率提升兩倍

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導

面對詐騙手法持續翻新，金融防詐也必須不斷升級。台北富邦銀行領航推動「鷹眼識詐模型-聯合學習」，攜手土地銀行、台中銀行、合作金庫銀行、第一銀行、陽信銀行、凱基銀行及彰化銀行等金融同業，並與台灣人工智慧實驗室合作，共同開展AI防詐模型聯合學習計畫，目前已完成第二階段驗證。驗證結果顯示，聯合學習可有效提升防詐模型效能，強化對異常帳戶之辨識能力，整體警示帳戶精確率提升達兩倍；合作金庫、第一銀行、凱基銀行及彰化銀行更規劃於年內落地應用，為跨行防詐奠定良好基礎。

北富銀等八家銀行於2024年展開聯合學習計畫，運用逾2600萬筆交易資料及超過50種詐騙標註特徵，透過台灣人工智慧實驗室平台共同建立台灣金融業專屬共用資料模型。此計畫最大優勢在於各銀行無須交換原始資料，即可透過參數設定共享機制進行共同訓練，各行AI防詐模型可以在符合個資保護及資料安全的前提下，學習不同金融機構所累積的詐欺樣態與風險特徵，有效提升模型對異常帳戶及新興詐騙樣態之辨識能力。

第二階段驗證結果顯示，各家參與銀行模型表現皆有明顯成長，尤其在警示帳戶精確率方面，合作金庫增加67%；凱基銀行、彰化銀行及第一銀行警示帳戶精確率亦提升了39%，假警報情況顯著降低，協助銀行更精準掌握風險訊號，增強防詐應變效率。

北富銀表示，近年詐騙集團大量運用AI技術產製假訊息、偽造影像並快速複製詐騙流程，金融業面對的風險已與過往截然不同。北富銀採取「以AI對抗AI」策略，率先與刑事警察局合作開發「鷹眼識詐模型」，並積極推動聯合學習計畫。基於守護金融安全與強化產業韌性的使命，北富銀無償分享多年累積之防詐經驗與模型成果，攜手金融同業驗證聯合學習於金融防詐領域之應用效益。除了透過跨機構合作持續精進AI模型能力，更希望逐步建立跨行資料治理、模型訓練及風險管理的合作基礎，深化金融同業間的信任與協作機制，從各自防守走向主動聯防，建構更全面的反詐防護網。

北富銀致力研發創新反詐騙工具與風險控管機制，建置「鷹眼即時通」金融關懷服務，推出「保單服務指定聯絡人機制」，2026年截至6月底，成功攔阻1614件詐騙案件，攔阻金額逾新台幣2.72億元，降低民眾財產受損風險。

同時，北富銀更持續進行跨世代、跨族群的反詐教育推廣，包括與弘道老人福利基金會合作「富足人生桌遊種子培訓計畫」，培訓超過90位中高齡種子講師深入全台社區推廣識詐觀念；製作印尼語、菲律賓語、越南語及泰語版「金融安全工具包」，協助新住民及移工族群提升金融安全意識。

展望未來，北富銀會持續以科技創新為核心，與金融同業聯手精進模型效能，深化AI技術於防詐及風險管理領域的應用。

台北富邦銀行領航推動「鷹眼識詐模型-聯合學習」，攜手土地銀行、台中銀行、合作金庫銀行、第一銀行、陽信銀行、凱基銀行及彰化銀行等金融同業，並與台灣人工智慧實驗室合作，共同開展AI防詐模型聯合學習計畫。圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行領航推動「鷹眼識詐模型-聯合學習」，攜手土地銀行、台中銀行、合作金庫銀行、第一銀行、陽信銀行、凱基銀行及彰化銀行等金融同業，並與台灣人工智慧實驗室合作，共同開展AI防詐模型聯合學習計畫。圖／台北富邦銀行提供

北富銀 銀行 凱基銀行

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