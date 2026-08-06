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詐騙慈濟！陳昱瑄賓利接送豪宅宴客 大師李世宗卻要信徒三餐只喝精油

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

彰化律師公會理事長陳昱瑄勾結宗教大師李世宗、兒子李易儒，疫情期間謊稱可向上海復星公司採購BNT疫苗，詐騙慈濟基金會10億6千萬元，事後還購買黃金條洗錢，調查局蒐證發現，李世宗與陳昱瑄情同父女，兩人經常在李世宗「天空之樹」豪宅宴客，大啖鮑魚、龍蝦等高檔海鮮，但李世宗的教派信奉「避穀」，也就是不吃五穀雜糧，信徒都聽李世宗指示，三餐「喝精油」維生，令檢調感到詫異。

據了解，檢調搜索李世宗名下位於台中西屯一棟房產時，裡面1至4樓擺放滿滿精油，李世宗供稱，他的教派信奉「避穀」，精油都是無償提供給信眾食用。李世宗、陳昱瑄等人平常吃鮑魚龍蝦後，通常只在嘴巴咀嚼一下就吐掉，之後再喝精油「維生」。

專案小組首次偵訊始李世宗時，李世宗不吃檢調提供的餐盒，而是要求下自己隨身攜帶的精油果腹。不過，李世宗被羈押後，因精油無法帶入守所，辦案人員提訊時，信奉「避穀」的李世宗，卻把餐盒全部吃光。由於陳昱瑄比李世宗提早羈押3周，李世宗還曾詢問辦案人員，稱陳昱瑄不吃飯，都是喝精油，如今沒有精油，不知身體是否受得了，沒想到陳昱瑄提訊時，一樣把飯吃光光。

據了解，李世宗位於台中西屯的房產是擺放精油的倉庫，另有一個據點「互道糧倉」，裡面設有調配室，疑用來專門提煉精油，李世宗的吳姓助理常出入該處，檢調為確保足額查扣，已將這兩棟房產及精油查扣。

據調查，李世宗的「天空之樹」豪宅裝潢相當奢華，飯廳有張長桌，可以坐下20人，由於陳昱瑄未婚沒小孩，因此每逢年節或特殊節慶，陳昱瑄都會前往「天空之樹」與李家人一同聚會，有時還住在該處。

檢調追查，陳昱瑄身為彰化律師公會理事長，在中部地區人脈豐沛，她在得手10億元不法所得後，為了讓塑造高端名媛形象，經常借用李世宗豪宅宴客，甚至派出千萬賓利豪車接送貴賓，餐點都是高檔海鮮、還有法國酒莊的紅白酒，生活極度奢華，讓辦案人員嘆為觀止。

律師陳昱瑄生活豪奢，不僅常在豪宅宴客，還派送千萬賓利接送。圖／翻攝臉書
律師陳昱瑄生活豪奢，不僅常在豪宅宴客，還派送千萬賓利接送。圖／翻攝臉書

彰化律師公會理事長陳昱瑄詐騙慈濟10億元後，把自己裝扮成高端名媛，生活相當豪奢。圖／翻攝臉書
彰化律師公會理事長陳昱瑄詐騙慈濟10億元後，把自己裝扮成高端名媛，生活相當豪奢。圖／翻攝臉書

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