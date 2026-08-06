渴求真愛收帥哥定情物…高雄女匯款前突清醒 一動作封鎖假情人

40歲單身的黃姓女子渴求真愛，在交友社團認識男網友，對方噓寒問暖，寄玉鐲當定情物，要求黃要回饋1萬1000元當代價，黃原本照對方指示，所幸匯款前，突理智清醒，到仁武警分局大社分駐所諮詢，警方研判她落愛情陷阱，戳破她的粉紅泡泡。

仁武警分局指出，黃姓女子日前在臉書「單身離婚交友社團」認識一名有著「帥哥」頭貼的男網友，對方以甜言蜜語攻破黃姓女子心防，黃女因單身多年，誤以為真愛來臨。

對方聲稱要跨海郵寄一只宣稱能「定情終生、開運招財」的精緻玉鐲給黃女，要求她收到定情信物後，要匯款1萬1000元，聲稱是兩人愛情的「信物代價」。

黃女被粉紅泡泡的愛情陷阱沖昏頭，所幸在匯款前，決定至大社分駐所先行諮詢，警員蘇裕欽、林念承當下研判黃落入詐團愛情陷阱，機會教育分享各類案例，讓黃女恍然大悟，當場封鎖假情人，保住1萬1000元。

高市40歲單身的黃姓女子落愛情陷阱，收假情人玉鐲定情物，欲匯款前向仁武警分局大社分駐所諮詢，保住1萬1000元。記者石秀華／翻攝