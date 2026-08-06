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女律師詐慈濟10億 律師執照恐遭廢止

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中部女律師陳昱瑄勾結宗教大師兒子李易儒謊稱跟鴻海創辦人郭台銘已向上海復星公司談妥協助採購BNT疫苗，詐騙慈濟10億6000萬元，依詐欺等罪嫌起訴，地檢署可將陳女移付懲戒，她最重可能被除名不能再當律師。

律師法第7條規定，請領律師證書者，因涉犯最重本刑5年以上貪汙、行賄、侵占、詐欺、背信或最輕本刑1年以上有期徒刑之罪，經檢察官提起公訴，法務部得停止審查其申請。

同法第74條規定，律師有第7條所定情形者，律師懲戒委員會得命其停止執行職務，並應將決定書送司法院、法務部、受懲戒律師所屬地方律師公會及全國律師聯合會。

律師法第76條還規定，律師應付懲戒有第7條所定情形者，除法律另有規定外，由高等檢察署以下各級檢察署移付律師懲戒委員會。

依相關規定，地檢署可主動將陳昱瑄移付律師懲戒委員會，而律師懲戒分為五級，分別是「接受研習（命於一定期間內自費接受額外之律師倫理規範6小時至12小時研習）」、「警告（書面形式的告誡處分）」、「申誡（公開譴責並留下記錄的處分）」、「停止執行職務（暫停執業2月以上、2年以下）」，最嚴厲的是「除名（即剝奪律師資格且終生不得再任律師」。

此外，法務部對涉犯貪汙或1年以上有期徒刑的重大犯罪、受除名懲戒處分的律師，也可依律師法規定廢止其執業證照。

陳昱瑄曾擔任彰化律師公會理事長，參選全國律師聯合會會員代表期間還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖／截自陳女臉書
陳昱瑄曾擔任彰化律師公會理事長，參選全國律師聯合會會員代表期間還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖／截自陳女臉書

慈濟 律師 BNT疫苗

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