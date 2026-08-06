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詐慈濟10億佣金！幕後「宗教大師」李世宗住天空樹豪宅...繼續羈押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

律師陳昱瑄、男子李易儒涉嫌向慈濟誆騙10億6000萬元買BNT疫苗佣金，檢調追查發現，陳女加入宗教人士李世宗成立的「互道」團體學習道德經、金剛經，將詐得10億多元交付李，作為該團體「行道資糧」，台中地檢今依詐欺等罪嫌起訴陳昱瑄、李世宗，其中陳、李移審台中地院均裁定接續羈押。

台中地檢查出，李世宗與妻子羅玟芳創設「互道」團體，以教授經文廣納家族成員，包括2人兒子李易儒、媳婦李何昱萱，陳昱瑄2021年在朋友轉介下跟李世宗學佛，並稱李男「老師」、「爸爸」，喊羅女「師母」、「媽媽」，連同陳女公司員工、助理等，也加入團體，互稱兄弟姐妹。

檢方發現，其等利用「互道」從事洗錢，李世宗、羅玟芳利用住處台中西區豪宅「富邦天空樹」，作為陳女從公司提款後存放現金、黃金地點，並藏放於李世宗書房後的金庫，稱之「天空樹庫房」，且僅有李男、羅女持有鑰匙並嚴格控管，進出都需記帳、清點。

檢調查出，陳昱瑄、李易儒2021年得知鴻海郭台銘打算向德國原廠採購BNT疫苗，利用程序繁瑣、資訊不透明機會，且慈濟表達欲買疫苗意願，竟聯手起意行騙慈濟。

李2021年5月以美國慈濟青年身分輾轉認識慈濟執行長顏博文，李男、陳女6月前往慈濟，會面董事長證嚴法師，2人當場刻意向證嚴法師「下跪頂禮」博取信任，陳佯稱幫家族管理美金50億元規模基金，有把握買到BNT疫苗，鴻海、台積電都透過他買，自己曾陪郭台銘到德國。

檢方發現，實際上慈濟只需依鴻海、台積電和BNT原廠、上海復星公司，及政府談判完成的採購書類，以採購方名稱修改，就可遞件輕易完成申請採購BNT疫苗；李、陳明知無需支付任何額外費用，竟為牟取暴利導致顏誤信需付其宣稱高額「服務費用」，最終慈濟支付10億6000萬元佣金。

檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟10億6000萬佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟10億6000萬佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

慈濟 豪宅 宗教

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