詐團利用愛子心切詐財百萬 車手取款3次被判應執行有期徒刑2年

詹姓男子去年3月加入詐欺集團擔任車手，接受TELEGRAM暱稱「一隻羊」指示到彰化縣北斗鎮向謝姓男子取得三家金融機構帳號，詐團以假投資、佯裝兒子急需用錢詐騙4名被害人合計151多萬元。彰化地方法院審結，依共同犯行使偽造私文書罪等5罪，判處應執行有期徒刑2年。

判決書指出，真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「一隻羊」、LINE暱稱「林易傑」等人組成詐欺集團，詹男加入後，約定可獲當日取款金額1%的報酬，搭乘曾男（載車手的司機，所犯罪行彰化地院另行審結），依「一隻羊」指示可先印列偽造的「忠訓國際股份有限公司」的「委託代付業務合約書」，先到彰化縣北斗鎮與謝姓男子簽署合約書。

詐團打電話向台北市、新北市、桃園市的4名被害人，佯稱兒子公司周轉急需30萬元、35萬元、42萬元，及佯稱下載「恆泰APP」投資股票需匯款44萬1609元，4名被害人匯款後，謝男與許女（兩人涉犯詐欺罪嫌部分，均經檢察官另案提起公訴）從謝男帳戶提款，分三次到北斗鎮交給搭乘曾男駕車前來的詹男，依「一隻羊」指示到指定地點交給不詳收水手。

彰化地院審結，詹男正值青年竟擔任詐團車手，使被害人蒙受損失，也對社會治安造成相當大危害，甚值非難，並斟酌詹男坦承犯行，惟迄今未與被害人洽談和解、予以賠償的犯後態度，兼衡素行、犯罪動機、參與程度、所生危害及自述智識程度、家庭、工作、經濟狀況等一切情狀，量處如所示之刑。可上訴。