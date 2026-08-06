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狠詐慈濟10億…律師公會前理事長陳昱瑄遭起訴 法院裁定繼續羈押

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狠詐慈濟10億！律師陳昱瑄遭起訴 台中地院裁定繼續羈押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

曾任彰化律師公會理事長、律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，趁2021年疫情嚴重時，誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗，從中詐取慈濟高3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金，用於洗錢、購買大量黃金；檢方今依詐欺、洗錢等罪嫌起訴陳等17人，今移審後台中地院裁定陳女接續羈押。

台中地檢，今年4月30日至5月20日指揮調查局北機站等單位搜索，查出2021年間，我國正值嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間，陳昱瑄、掮客李易儒（逃往香港、通緝中）見疫苗需求殷切，共同向慈濟基金會佯稱具有購買BNT疫苗管道，佯稱曾協助鴻海、台積電採購疫苗。

慈濟受騙後，委由陳女擔任負責人的公司採購500萬劑BNT疫苗，並支付委任報酬美金3000萬元，折合台幣約10億6000萬元，且尚不包含疫苗本體、冷鏈運輸等費用。

檢方統計，陳女騙慈濟取得佣金、逃漏稅額及變賣黃金獲利，不法所得高達 11億1572萬多元，前後兩波搜索查扣現金9308萬、黃金158.8公斤（查扣市價約值6億8000萬元），及Range Rover、賓士2轎車，已向法院聲請扣押陳等人帳戶、不動產獲裁准，共查扣10億8150萬元。

檢方今偵結，依詐欺取財、業務侵占、偽造文書、商業會計法及巨額洗錢等罪嫌，起訴陳女一共17人，另扣案158.8公斤黃金，預計近日將移交台中地檢署贓物庫保存。

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台中地院裁定陳昱瑄接續羈押。圖／翻攝自陳女臉書

慈濟 台中 台中地院

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