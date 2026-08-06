買疫苗遭詐10億元！慈濟基金會首發聲：痛心遺憾 將捍衛權益

慈濟基金會５年前因新冠疫情嚴峻，要採購疫苗，卻遭詐騙10億元，基金會下午發出聲明，強調深感遺憾與痛心，已委託律師，將全力配合司法機關之審理與調查，也會採取必要之措施捍衛慈濟基金會、慈濟人與十方捐款大德之權益。

慈濟基金會回顧這起事件，2021年台灣正值COVID-19疫情極其嚴峻之際，百業衝擊、人心惶惶，確診與死亡人數不斷攀升，慈濟基金會秉持守護國人生命、健康及看顧廣大民眾的需求，為了照顧與保護國內12歲以上未成年人的生命與健康，選擇採購BNT疫苗。

基金會說明，當時依照「遵循確保善款運用、確保採購價格合理、依公開資訊範圍決行」等原則展開疫苗採購計畫。

2021年5月31日對外宣布疫苗採購意向後，並於同年6月9日與鈺達企業管理顧問有限公司簽訂委託契約，委託該公司採購外國製造之合法疫苗。2021年6月中旬，國內陸續公開BNT疫苗之市場洽購單價，慈濟基金會以此公開資訊設定具體採購最高上限，做為談判參考標準。

此外，為因應當時台灣全體國民對疫苗的迫切需求，並配合台積電、鴻海（永齡基金會）及慈濟基金會三方捐贈數量之一致性，慈濟基金會於2021年7月2日正式確認採購500萬劑BNT疫苗，符合當時公開資訊範圍。

基金會表示，當時採購方均簽有保密條款前提下，慈濟基金會最終採購總額與單價依公開資訊範圍決行， 採購費用經由會計師事務所認證公佈在財報及接受衛福部查核，以徵信大眾。

基金會最後感恩全球慈濟人與無數善心大德的慈悲願力，才順利採購500萬劑疫苗並捐贈給政府。感謝司法單位用心偵辦此案，由於基金會會並無調查權，如本案受託採購疫苗之公司人員經法院判決有罪，相關犯罪所得亦將可依法發還本會，以保障本會之權益。

調查局偵破知名律師勾結宗教大師詐騙慈濟黃金洗錢案，調查官在「天空之樹」豪宅查扣9308萬現金。圖／調查局提供

調查局偵破知名律師勾結宗教大師詐騙慈濟購買10億元疫苗，得手後利用黃金洗錢，辦案人員查扣158公斤黃金條，市值逾6億元。圖／調查局提供