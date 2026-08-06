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搭鴻海順風車…律師狠詐慈濟10億買疫苗佣金 郭台銘具狀：沒透過仲介

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搭鴻海順風車...律師狠詐慈濟10億買疫苗佣金 郭台銘具狀：沒透過仲介

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，趁2021年疫情嚴重幫慈濟買500萬劑BNT疫苗，從中狠詐3000萬美金（約台幣10億元）佣金，涉嫌詐欺、洗錢；檢調曾函詢鴻海創辦人郭台銘，他回覆稱直接和德國BNT聯繫，沒透過仲介、掮客，慈濟基金會執行長顏博文也證稱，若陳只是搭鴻海順風車，卻向慈濟收巨額佣金，「當然有被騙的感覺。」

慈濟基金會執行長顏博文證稱，李易儒自稱有管道買疫苗，2021年6月李男、陳昱瑄到慈濟會面董事長證嚴法師，李聲稱幫家族管理美金50億元規模基金，有把握買到BNT疫苗，鴻海、台積電都透過他買，自己曾陪郭台銘到德國。

顏也說，疫情時消息很封閉，不清楚鴻海和政府討論採購疫苗，他曾向陳昱瑄確認，鴻海、台積電是否自行吸收3000萬美金的服務費，陳回答「對。」更直言，若陳昱瑄、李易儒只是搭鴻海、台積電的「順風車」，卻和慈濟簽高額委託購買疫苗契約，當然會有被騙的感覺。

檢調也函詢郭台銘，郭具狀回覆稱，他疫情洽購、捐贈BNT疫苗，是直接和德國BNT公司大股東聯繫，採購過程沒透過任何仲介、掮客，也沒委託李易儒等人。

郭台銘具狀也稱，李男自稱「Richard」，其僅向他推薦投資理財、台北天空塔開發案，但自己無法查證李的身分、背景，均予拒絕，且李提供財務規畫條件和他的要求差距甚遠，之後就沒再往來。

中檢也傳喚時任永齡基金會執行長劉宥彤到庭作證，劉女證稱，和上海復星公司採購疫苗合約，是鴻海、永齡基金會及台積電主導，陳昱瑄後來才加入工作群組，但陳女沒做什麼事情，主要傳達慈濟資訊給永齡。

劉女也說，慈濟只要依循鴻海、台積電和永齡與上海復星公司、衛福部談妥的合約，將當事人改為慈濟基金會即可簽約，鴻海並未收取額外報酬。

檢方認為，陳昱瑄只是搭鴻海、永齡基金會及台積電採購疫苗的「順風車」，基本上對疫苗採購一事並無助力，僅須將談妥合約修改當事人即可簽約，陳女顯是基於詐術施用，才能獲取不合常理的鉅額佣金。

陳昱瑄曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖／截自陳女臉書
陳昱瑄曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖／截自陳女臉書

慈濟 鴻海 疫苗

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