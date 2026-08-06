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狠詐慈濟10億！女律師和香港富商馬廷海交好 拿2億給他蓋台北天空塔

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，趁2021年疫情嚴重幫慈濟買500萬劑BNT疫苗，從中狠詐3000萬美金（約台幣10億元）佣金，涉嫌詐欺、洗錢；檢調查出，陳女向李男父親宗教大師李世宗學道德經、稱其為父親，為規避查緝還以富邦天空樹豪宅為庫房洗錢，陳女還將其中近2億元交付香港富商馬廷海，讓馬用於興建台北天空塔

台中地檢指出，陳昱瑄（41歲）曾任彰化律師公會理事長，為方輿事務所、鈺達公司負責人，李易儒（通緝中）為疫苗掮客。李世宗與妻子羅玟芳創設「互道」教授經文名義廣納家族成員，包括陳女、李及其妻子，及陳女公司員工、助理等，彼此以兄弟姊妹相稱。

檢方查，其等利用「互道」從事洗錢，李世宗、羅玟芳住在台中西區豪宅「富邦天空樹」，卻用於陳昱瑄提領現金買黃金的存放處所。

起訴指出，李世宗得知兒子李易儒、義女陳昱瑄，利用慈濟急迫買疫苗詐取高額佣金，擔心長年無正業的李易儒輕易揮霍，就在陳昱瑄「專業」建議下，將巨額佣金從公司帳戶多重轉移、取得假發票減少稅捐，及現金提領方式製造查緝斷點，將10億元佣金全數回流到天空樹豪宅庫房，嚴格控管。

檢調查出，李世宗希望撥用詐得佣金其中4億元，目標在於協助李易儒撐起事業，其餘資金用來購買黃金保值、貸放投資及日常開銷。

檢調發現，李世宗、羅玟芳，再和兒媳婦李女，及鈺達公司陳姓財務長、陳昱瑄的劉姓、吳姓助理等人，先將鈺達公司帳戶內約7.4億元，轉匯至陳女個人帳戶及其擔任負責人之方輿公司帳戶。陳女再分批領出現金5.2億元，交由李世宗保管、之用。

陳女另為逃漏鈺達公司營業稅、營利事業所得稅，和劉姓助理利用人頭戶開立33張不實發票給鈺達，藉以虛增成本及進項稅額，逃漏鈺達公司應納的營業稅、營利事業所得稅及未分配盈餘加徵稅額5374萬元。

檢方也發現，陳昱瑄、李易儒和香港富商、興建台北天空塔的前碩河公司負責人馬廷海也是朋友，陳女2021年曾將700萬美金（當時匯率折合台幣1.96億元），以借貸名義交付給馬，讓他用於興建台北天空塔，但馬最終因挪用碩河資金涉嫌背信，目前遭檢方通緝中。

此外，其等為保值、防止檢調追查，決定將天空樹庫房內現金換成黃金，陳女等人2023年6月至2026年5月間，分批向台灣銀行等購入高達232公斤黃金，藏放天空樹豪宅住處地板下方。

檢方統計，兩波搜索查扣現金約9308萬元、黃金約158.8公斤，依查扣時市價估算約值6億8000萬元，及2輛Range Rover、賓士轎車。為徹底剝奪被告等犯罪利得，另向法院聲請扣押陳女等人名下金融帳戶及不動產等財產，均獲裁准，共查扣犯罪所得價值達10億8150萬元。

檢調查扣黃金約158.8公斤。圖／中檢提供
檢調查扣黃金約158.8公斤。圖／中檢提供

香港富商馬廷海目前遭通緝中。圖／取自調查局官網
香港富商馬廷海目前遭通緝中。圖／取自調查局官網

陳昱瑄曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖／截自陳女臉書
陳昱瑄曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖／截自陳女臉書

天空塔 慈濟 香港 律師 BNT疫苗

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