慈濟遭狠詐10億！女律師見證嚴「下跪頂禮」博信任

曾任彰化律師公會理事長、律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，趁2021年疫情嚴重幫慈濟買500萬劑BNT疫苗，從中行騙3000萬美金佣金，涉嫌詐欺、洗錢；檢調查出，陳女、李男赴慈濟基金會時，還刻意向董事長證嚴法師行「下跪頂禮」博取信任，至於慈濟遭詐10億多元，檢方目前尚未接獲慈濟提告。

台中地檢指出，陳昱瑄（41歲）曾任彰化律師公會理事長，為方輿事務所、鈺達公司負責人，李易儒（通緝中）為疫苗掮客。共犯李世宗與妻子羅玟芳創設「互道」教授經文名義廣納家族成員，包括陳女、李及其妻子，及陳女公司員工、助理等，彼此以兄弟姊妹相稱。

檢方查，其等利用「互道」從事洗錢，李世宗、羅玟芳住在台中西區豪宅「富邦天空樹」，卻用於陳昱瑄提領現金買黃金的存放處所。

2021年疫情嚴重時，陳昱瑄、李易儒透過新聞得知鴻海郭台銘打算向德國原廠採購BNT疫苗，利用程序繁瑣、資訊不透明機會，且慈濟基金會有意開記者會表達買疫苗意願，竟聯手起義行騙慈濟。

李男2021年5月以美國慈濟青年身分輾轉認識慈濟顏姓執行長，李、陳6月再前往慈濟，會面董事長證嚴法師，陳昱瑄、李易儒當場刻意向證嚴法師「下跪頂禮」博取信任，陳並佯稱自己幫家族管理美金50億元規模基金，有把握買到BNT疫苗，鴻海、台積電都透過他買，自己曾陪郭台銘到德國。

慈濟受騙後，2021年6月3日同意支付高額「佣金」，和陳昱瑄的鈺達公司簽立「委託意向書」採買疫苗；陳等事後也確認，慈濟只需依鴻海、台積電和BNT原廠、上海復星公司，及政府談判完成的採購書類，以採購方名稱修改，就可遞件輕易完成申請採購BNT疫苗。

檢方認為，陳、李明知用以上方式無需支付任何額外費用，竟為牟取暴利持續向慈濟顏姓執行長佯稱，台積電、鴻海都需透過李易儒向上海復星商業談判，且台積電、鴻海額外吸收3000萬美金服務費，顏誤信需付其宣稱高額「服務費用」。

最終經證嚴法師核准，採購500萬劑疫苗，總費用提升至採購疫苗1.75億元美金，包括鈺達委任委任報酬3000萬元美金等。

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖／截自陳女臉書