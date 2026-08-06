知名律師假採購BNT詐騙慈濟10億 宗教大師李世宗豪宅抄出158公斤黃金

調查局北機站獲報，指新冠肺炎疫期間，全球疫苗短缺，中部知名律師陳昱瑄勾結宗教大師兒子李易儒，謊稱跟鴻海創辦人郭台銘已向上海復星公司談妥，可協助採購BNT疫苗，藉此詐騙慈濟基金會10億6千萬元，陳昱瑄事後再將錢藏放於李世宗「天空之樹」豪宅，李世宗夫妻再將其中6議員拿去購買黃金條洗錢，北機站先後發動2波搜索，查扣黃金158公斤、現金近1億元，另查扣陳昱瑄豪宅與豪車，未讓慈濟遭受損失。

據了解，李易儒案發後已逃亡，檢方發布通緝。陳昱瑄、李世宗與妻子羅紋芳、陳昱瑄會計陳俞樺共6人被檢方羈押，台中地檢署今天依詐欺、偽造文書、洗錢等罪起訴相關人。

調查指出，新冠疫情期間，陳昱瑄與掮客李易儒並無能力及管道採購BNT疫苗，且上海復星公司BNT疫苗採購已向鴻海、台積電公司採購團隊，談妥採購分配疫苗數量及金額，但李易儒謊稱自己是上海復星公司大股東，曾跟郭台銘一起前往上海洽購BNT。

李易儒還以「鴻海公司及台積電公司都是透過我協助採購疫苗」、「台積電為了採購疫苗支出上千萬美元律師費」等不實話術，向慈濟慈善事業基金會誆稱可協助購買BNT疫苗，要求比照鴻海、台積電公司支付高額「委託顧問費」，慈濟基金會因急於購買BNT，誤信陳昱瑄、李易儒有採購疫苗能力，支付10億6,98餘元，款項存入陳昱瑄名下鈺達企業管理顧問公司。

調查顯示，鈺達企收取大批現金後，陳昱瑄想避稅並製造斷點洗錢，利用可以掌控的人頭公司，製造虛假交易逃漏稅捐，人頭公司負責人再將錢領出將給陳昱瑄，陳昱瑄再將現金拿給李世宗、羅紋芳夫妻藏匿，最後透過購買158公斤黃金條洗錢，黃金條市值6億5917餘元。

檢調偵辦此案期間，曾以證人約談台積電與鴻海高層，相關人都證稱不認識李易儒，戳破李易儒謊言。

據了解，李世宗是台中地區知名宗教人物，以「心靈導師」聞名，門下信徒相當多，陳昱瑄是信徒之一，經常稱李世宗為「義父」、稱羅紋芳為「媽媽」，形同一家人。北機站前往「天空之樹」豪宅搜索時，在李世宗夫妻的和式屋間內，發現地板有玄機，底下竟藏放4個大型保險箱，裡面擺滿黃金條，旁邊還有隔板放現金，令調查官瞠目結舌。

台中地檢署指揮北機站今年4月及5月，搜索陳昱瑄住所等32個地點，查扣現金9308餘萬元、黃金158公斤，另查扣豪宅、賓士豪車2台、銀行存款等，金額逾10億餘元，已足額查扣，成功保住慈濟基金會財產。

調查局偵破知名律師勾結宗教大師詐騙慈濟黃金洗錢案，辦案人員在「天空之樹」豪宅查扣158公斤黃金條，還有大批現鈔。圖／調查局提供

調查局偵破知名律師勾結宗教大師詐騙慈濟黃金洗錢案，調查官在「天空之樹」豪宅內，發現藏放黃金的保險箱與現金。圖／調查局提供

調查局偵破知名律師勾結宗教大師詐騙慈濟黃金洗錢案，調查官在「天空之樹」豪宅查扣9308萬現金。圖／調查局提供