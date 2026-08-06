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謊稱投資精品還能代辦貸款 23歲男險匯150萬...豐原警銀勸阻

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區23歲男子有借貸需求，日前誤信手機上的借貸簡訊，與對方聯繫後，依指示到銀行設定海外約定帳戶及定期扣款轉帳，準備匯款美金4萬6千餘元，約新台幣150萬元。行員查覺交易異常，立即透過警方「QR-CODE快速通報」機制通報，警方到場勸阻並拆解詐騙話術，成功保住150萬元，也避免男子淪為詐騙集團洗錢人頭帳戶。

豐原警分局翁子派出所警員楊忠諺、黃俊銘等2人，前天下午3時接獲轄內某銀行行員透過「QR-CODE」快速通報指稱，一名男子欲辦理海外約定帳戶，並設定匯款美金4萬6000餘元，惟對匯款用途交代不清，疑似遭到詐騙，警方獲報後立即趕赴現場查證。

經了解，23歲男子在手機收到聲稱可「提供資金協助」的簡訊，依對方提供方式加入通訊軟體聯繫。對方自稱為某國際有限公司，從事國際精品買賣，宣稱正招募投資人參與高獲利投資。當被害人表示手頭資金不足時，對方隨即表示可接受小額定期投資，只要辦理海外約定帳戶並設定定期扣款，即可加入投資計畫。

詐騙集團表示，可同時協助被害人申辦新台幣50萬元貸款，只要提供個人帳戶，並將貸款資金定期匯往指定海外帳戶作為投資本金，不僅可獲利，還能累積個人信用。被害人信以為真，依指示到銀行辦理相關手續，設定總金額高達美金4萬6000餘元。銀行行員查察交易內容及匯款用途異常，立即透過「QR-CODE快速通報」機制通知警方到場協助。

員警到場後，針對詐騙集團話術逐一拆解，並提醒被害人詐騙集團常以協助貸款、投資獲利等名義取得信任，再誘導民眾提供帳戶或匯款，不僅恐造成財物損失，更可能淪為洗錢「人頭帳戶」，甚至面臨刑事責任。

經警方與銀行行員耐心勸說及分析後，被害人才驚覺誤陷假借貸、假投資的雙重騙局，當場取消約定帳戶申辦及匯款作業，成功保住約新台幣150萬元，也避免因提供帳戶而誤涉刑責。

翁子派出所長丁鵬揚表示，近來假投資詐騙層出不窮，詐騙集團常以高獲利、穩賺不賠為誘因，再搭配代辦貸款、提供資金協助等話術，誘使民眾提供帳戶或匯款。提醒民眾，凡遇陌生人鼓吹投資、要求提供個人帳戶、辦理貸款或設定海外約定帳戶時，務必提高警覺，若有疑問可立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，以免落入詐騙陷阱。

台中一名男子遇詐騙，險匯出150萬元，豐原警方和銀行聯手勸阻，並免淪人頭帳戶。圖／警方提供
台中一名男子遇詐騙，險匯出150萬元，豐原警方和銀行聯手勸阻，並免淪人頭帳戶。圖／警方提供

豐原 詐騙集團 洗錢

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