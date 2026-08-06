中市警局長女兒提供提款卡、密碼給詐團被判刑 她遇相同詐騙被勸阻

台中市警察局長吳敬田的之女，因提供提款卡、密碼給詐騙集團害3名民眾被詐，雲林地院依洗錢防制法幫助洗錢罪判她5月得易科罰金之刑確定。吳敬田昨表示女兒已31歲要自己負責，他說「女兒也是被害人」；台中一名女子誤信社群抖音補助廣告前晚欲寄金融卡給詐團，大雅警、超商聯手阻詐，女子幸未成為詐騙共犯和被害人，民眾說因為她遇到警察和超商店員「貴人」。

台中市大雅警分局大雅派出所警員葉政昱前晚10時接獲大雅區中清東路某超商店員報案，稱有民眾疑似遭遇詐騙，警方獲報後立即趕赴現場，發現24歲黃姓女子疑因誤信網路補助訊息，準備寄送金融卡，所幸經超商店員機警察覺並通報警方，及時攔阻避免財損。

據了解，黃女日前於社群抖音看到政府補助相關訊息，誤信自己符合申請資格，透過私訊與對方聯繫，對方以可協助申領數十萬元補助為由，要求黃女提供金融卡。黃女不疑，依對方指示前往超商使用「交貨便」寄送金融卡，店員查覺情況有異，立即通報警方到場協助。

警方到場後向黃女說明，此為典型的假補助騙取金融卡詐騙案，政府辦理各項補助均有正式申請管道，不會要求民眾提供金融卡或帳戶供他人使用，若依詐騙集團指示交付金融卡，恐遭利用作為人頭帳戶，甚至衍生刑事責任。經警方耐心說明及勸阻後，黃女才驚覺遭遇詐騙，立即停止寄送並封鎖對方，並配合警方返所製作相關紀錄，成功阻止金融卡落入詐騙集團手中。

大雅警分局呼籲，面對詐騙手段不斷推陳出新，民眾若有任何疑慮應保持冷靜，立即撥打反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理。