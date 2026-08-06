輕信廣告 中市警局長女兒成詐團人頭戶

台中市警察局長吳敬田的女兒因借款需求，提供提款卡、密碼給詐騙集團，被依幫助洗錢罪判刑。吳表示女兒已成年，需自負其責，但認為女兒也是「被害人」。記者陳宏睿／攝影

台中市警察局長吳敬田、台北市警信義分局長蕭惠珠的女兒，因提供提款卡、密碼給詐騙集團，害三名民眾被詐十八萬二千元，雲林地院依洗錢防制法幫助洗錢罪判她五月得易科罰金之刑確定。判決曝光後，引發議論，吳敬田表示女兒已卅一歲，要自己負責，但說「女兒也是被害人」；蕭惠珠則稱女兒社會經驗不足，「亦形同受害身分」。

吳女曾任職牙醫助理，二○二四年十一月底因有十五萬醫療資金需求，她透過臉書廣告接觸某融資公司，經由LINE與暱稱「錢可欣」的貸款人員聯繫。對方要求吳女填寫借貸文件、以超商「交貨便」寄出銀行提款卡，並要求提供提款卡密碼，吳女依指示照辦。

同年十二月間，雲林縣三名民眾遭詐團誘騙，陸續將十八萬二千元匯入吳女帳戶，被害人報案後，警方循線逮到吳女，雲林地檢署依洗錢防制法起訴。雲林地院審理時，吳女辯稱曾有銀行貸款及車貸經驗，也知道帳戶不能隨便交給他人，她曾對流程產生疑慮，但因對方提供借貸文件，讓她誤以為只是線上對保程序，否認有幫助詐欺、洗錢犯意。

法官勘驗對話紀錄，發現吳女多次詢問「為什麼要確認密碼是否正確？」、「什麼時候才能改密碼？」及「約定轉帳能不能設定成我的繳款金額？」並多次催促對方撥款，顯示她在交付提款卡前，已對交易流程異常產生高度警覺與懷疑，判她五月徒刑，得易科罰金。因案件未上訴，全案定讞。

雲院行政庭長王子榮表示，承審法官認為在政府長期宣導防詐、詐騙案件頻傳的情況下，一般人應知悉將提款卡及密碼交付他人具有高度風險，吳女仍提供帳戶供他人使用，已具有犯罪的不確定故意。本案有三名被害人，且吳女否認幫助詐欺、洗錢，因此依法判刑。

吳敬田昨替女兒緩頰，說女兒同為「被害人」，此事讓他更能「苦民所苦」，更積極投入打詐工作。吳說，女兒未與家人同住，個性「重感情」，是為替朋友籌措醫藥費，才淪為詐團利用的工具；女兒收到警方通知書後，才告知他與妻子，夫妻起初相當生氣，但仍陪女兒面對問題。

吳敬田表示，與妻子曾建議女兒與被害人和解，但女兒認為自己同為被害人，未和解；對女兒淪為詐騙共犯，感到慚愧。

蕭惠珠也說女兒「一時不察」，已學到教訓，她本人也因此案而投入識詐宣導工作，希望民眾勿輕信社群網站廣告。