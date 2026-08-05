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不法人士冒用櫃買中心董事長影像進行投資詐騙 請民眾提高警覺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

近期台股劇烈震盪，不法人士借機冒用櫃買中心董事長簡立忠之影像，利用AI深度偽造音訊影片於社群媒體散布投資詐騙訊息，櫃買中心提醒民眾務必提高警覺，以免上當。

櫃買中心日前接獲投資人檢舉，指出臉書帳號「財富指南」盜用櫃買中心董事長簡立忠早年受訪的影像，並透過人工智慧技術合成其聲音，製作投資詐騙影片，宣稱掌握具「80倍上漲潛力」投資機會，免費提供投資標的，意圖誘騙投資人加入特定社團。

櫃買中心嚴正澄清，簡立忠從未設立任何投資群組或臉書社團，凡宣稱由「簡立忠董事長」開設之投資群組或社團，皆為詐騙，請投資人務必提高警覺。如不慎遭受詐騙，請立即向檢警機關報案，切勿輕信來路不明之律師廣告、簡訊或網路訊息，以防二次受害。

櫃買中心呼籲，投資人如發現疑似證券或期貨詐騙情事，可撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434進行查證，或至金融監督管理委員會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢合法金融業者資訊；亦可透過警政署反詐騙專線165，檢具相關事證向司法機關提出檢舉，以保障自身權益並共同維護市場秩序。

櫃買中心 董事長 詐騙

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