男提領500萬說詞反覆 彰化警銀阻詐守住積蓄

梁男前往銀行提領500萬元，行員通知員警到場，梁男對員警詢問用途先回答還債，又改口說要借給朋友，由於說詞反覆，員警告知可能是詐騙，梁男才驚覺差點落入假投資真詐財陷阱。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿，說明彰化分局民生路派出所警員徐友祥、劉家妤日前執行巡邏勤務時，接獲銀行通報，稱有民眾前往臨櫃提領新台幣500萬元現鈔，民眾聲稱要償還債務，卻神色緊張，疑似遭詐騙。

2名員警到場後詢問梁男提領現鈔用途，男子先說領500萬元是為償還債務，但當警方詢問借款原因時，又改口稱要借款給朋友，說詞反覆，由於梁男說不出和友人關係及資金流向，又拿不出借據或對話記錄等能夠證明借貸關係的證據，讓員警心生懷疑。

2名員警向梁男說明，詐騙集團常利用假投資等手法，先建立信任關係，再以投資獲利等理由，要求被害人提領大筆現金，一旦款項離手往往難追回；在員警與行員勸說下，梁男才驚覺可能已成為詐騙集團鎖定目標，當場放棄提款，成功保住500萬元積蓄。