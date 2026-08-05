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女兒成詐團洗錢人頭戶 北市信義分局長蕭惠珠：一時不察學到教訓

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台中市警察局長吳敬田、台北市信義警分局長蕭惠珠的女兒，因借貸提供提款卡給詐騙集團成為人頭帳戶，被依洗錢防制法判刑5月，得易科罰金。蕭惠珠今回應，女兒一時不察，已學到教訓，尊重法院判決。

蕭惠珠表示，女兒年輕，社會經驗不足，前年誤信詐騙集團廣告、話術，致將提款卡寄出遭詐騙集團盜用，經法院依洗錢防制法幫助犯判決，本身亦形同受害身分。

她表示，女兒已成年，獨立自主在外生活，因一時不察，父母亦予指正，並均尊重法院判決，經此案例，女兒已學到經驗、教訓；她本人亦因此案，長期投入識詐宣導工作，希望民眾勿輕信社群網站廣告，以免被騙。

判決指出，29歲吳姓女子2024年11月因15萬元醫療資金需求，透過臉書廣告接觸某融資公司，以超商「交貨便」寄送銀行提款卡，並提供密碼，同年12月有3名雲林民眾遭詐騙匯款18萬2000元到吳女帳戶。

吳女主張是遭詐騙而非故意協助犯罪，並無幫助詐欺或洗錢的主觀犯意。雲林地方法院認定，吳女具金融借貸經驗，且已察覺異狀並懷疑，卻未採取任何有效查證，有幫助詐欺之意，今年3月依洗錢防制法幫助洗錢罪判處有期徒刑5月，得易科罰金。

台北市信義警分局長蕭惠珠。聯合報系資料照
台北市信義警分局長蕭惠珠。聯合報系資料照

洗錢 女兒 詐騙集團

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