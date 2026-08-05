工頭遇櫻花妹日文傳訊「很喜歡台灣」 以為緣分來了要幫出20萬醫美費

47歲的楊姓男子在臉書遇到帳號顯示為日本女子姓名、照片使用美女頭像的帳號向他送出好友邀請，他以為在臉書交到日本女性朋友，對方傳日文、他傳中文，聊到約定以結婚為前提展開交往；當網友要求協助20萬元的醫美手術費，楊馬上答應，台南警方、銀行及時攔阻。

單身的楊姓男子職業是外包商工頭，月入十多萬，日前他在臉書收到好友邀請，觀察對方的居住地、分享的美美生活照片都顯示在日本東京，且有許多好友，生活動態都有朋友留言、按讚，認為是真實用戶；楊接受好友邀請，對方用日文傳訊詢問楊「是否是台灣人、很喜歡台灣」。

楊透過網路翻譯理解意思後，用中文回覆，對方仍回覆日文，雙方就這樣一邊打日文、一邊打中文交流；網友邀請楊使用LINE聯繫，可加入翻譯機器人，雙方打自己的語言會自動翻譯。在交流無礙後，兩人每天互相問候，楊見對方關心他的生活起居、日噓寒問暖，相談甚歡。

楊心想是否「緣分來了」？當對方說「很喜歡台灣男生、很喜歡楊、想跟楊在一起」，楊信以為真，雙方還講好以結婚為前提展開交往；聊天多日後，對方表示跟楊見面前，希望能去做醫美手術，這樣才能漂漂亮亮的來台灣見面，希望楊能幫忙出手術費，楊欣然答應。

當對方表示大約日幣100萬，昨天中午12時許，楊果然前往台南市安南區安和路五段上的銀行，表示要提領20萬元現金，並表示提領後要兌換日幣，辦理海外匯款；銀行襄理及專員詢問原因，楊表示在東京的女友做手術急需用錢，經詢問女友是誰、是否見過面，楊卻答不出來。

銀行研判有異，通報轄區第三警分局和順派出所，警員唐仲亞、李佰勳到場詢問，確認楊從未見過所謂女友，一路被對方用日文話術驅使到銀行領錢，過程符合「假交友（愛情詐騙）」手法；員警向楊以許多案件的被害人案例，分析詐騙集團慣用話術及手法。

經警方與銀行人員耐心勸說，還請楊下載對方照片，放到網路上搜尋，看看是否是盜用其他日本網紅、明星照片；經楊仔細思索認識對方過程，自行確認警員提示的查證方式後，終於相信對方不是「緣分來了」，而是遇到詐騙歹徒，打消提款念頭。

除了「假交友」，台南市警方發現，近期誘騙LINE帳號的手法往下鎖定青少年，以「免費送遊戲寶物」、「代儲優惠」、「抽獎活動」及「高薪網路打工」等話術，要求提供LINE帳號、電話及驗證碼，盜取帳號使用權，假冒孩子身分散布詐騙訊息、或向親友借款等訊息。

少年警察隊呼籲，LINE帳號、電話及驗證碼如同個人數位身分，切勿提供任何人，青少年應謹記「不提供帳號密碼、不提供驗證碼、不點擊不明連結」三原則，遇有可疑訊息務必先向家長、老師或警方查證，避免遭歹徒利用，導致親友遭詐騙遇害。

網友邀請楊姓工頭使用LINE聯繫，加入翻譯機器人，雙方打自己的語言會自動翻譯。圖／民眾提供

楊與自稱日本女網友約定以結婚為前提展開交往，當網友要求協助20萬元的醫美手術費，楊馬上答應前往匯款。圖／民眾提供