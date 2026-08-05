影／女兒淪詐欺共犯 台中市警局長吳敬田再上火線：我更能苦民所苦

台中市警局長吳敬田、台北市信義警分局長蕭惠珠的小女兒，前年間為替友人籌措15萬元的醫藥費周轉，找到線上融資管道後，提供提款卡、密碼給對方，變為詐騙集團利用工具，造成3人損失18萬餘元。吳的女兒今年初被判刑5月、得易科。吳敬田今早先以書面說明後，今天中午再上火線，接受採訪，女兒已成年，要為自己負責，不過女兒也是被害人，經此事件後，他也更能「苦民所苦」，更加用心打詐。

台中市警局長吳敬田說，因為女兒已經31歲，沒有與女兒一起同住，但女兒過去個性就很「重感情」，此次也是因為要替朋友籌措醫藥費，沒有向家人開口，反而是透過線上的融資管道，才淪為詐騙集團利用的工具，女兒是收到警方的通知書後，才告知他與妻子，起初當然是很生氣，不過遇到問題，只能陪著女兒一起解決。

吳敬田說，有了女兒的案例後，讓他更能「苦民所苦」，更加努力跟詐騙集團對抗，台中市警局在打詐的績效，也是有目共睹。

吳敬田說，案發後女兒也非常自責，女兒深知父母都是警察人員，卻發生此事造成的影響，後來女兒身心也是受到一些創傷，此案他跟妻子跟建議應該與被害人和解，但女兒沒有與被害人和解的原因，也是因為女兒認為自己是被害人，不過最後判決的結果，也需要負上責任。

吳敬田說，跟女兒類似的案例其實非常的多，一再的宣導，但他個人「非常慚愧」，沒有要注意到這一方面家庭上的一些問題，願意接受外界的批評指教。

根據判決，台中市警局長吳敬田的女兒擔任牙醫助理，前年11月間，因需錢周轉，找上融資公司後，對方要她線上填寫借貸文件、提供帳戶後，還要吳女利用超商用「交貨便」，交出提款卡、密碼給承辦人，吳女依約辦理後，該帳戶淪為詐騙集團詐騙3人的工具，損失18萬2000元。

被害人報案後，檢方認定吳女是詐欺、洗錢共犯，偵結起訴後，雲林地院今年3月間判決，認定吳女犯行明確，判刑5月，可易科罰金15萬元，仍可上訴。