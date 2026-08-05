快訊

Telegram一度無預警下架！CEO還原事件經過 曝全新勒索手法

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

潛水正妹網紅李潤潤驟逝！母親感謝各地親友送別：我都替她記著

影／女兒淪詐欺共犯 台中市警局長吳敬田再上火線：我更能苦民所苦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局長吳敬田、台北市信義警分局長蕭惠珠的小女兒，前年間為替友人籌措15萬元的醫藥費周轉，找到線上融資管道後，提供提款卡、密碼給對方，變為詐騙集團利用工具，造成3人損失18萬餘元。吳的女兒今年初被判刑5月、得易科。吳敬田今早先以書面說明後，今天中午再上火線，接受採訪，女兒已成年，要為自己負責，不過女兒也是被害人，經此事件後，他也更能「苦民所苦」，更加用心打詐。

台中市警局長吳敬田說，因為女兒已經31歲，沒有與女兒一起同住，但女兒過去個性就很「重感情」，此次也是因為要替朋友籌措醫藥費，沒有向家人開口，反而是透過線上的融資管道，才淪為詐騙集團利用的工具，女兒是收到警方的通知書後，才告知他與妻子，起初當然是很生氣，不過遇到問題，只能陪著女兒一起解決。

吳敬田說，有了女兒的案例後，讓他更能「苦民所苦」，更加努力跟詐騙集團對抗，台中市警局在打詐的績效，也是有目共睹。

吳敬田說，案發後女兒也非常自責，女兒深知父母都是警察人員，卻發生此事造成的影響，後來女兒身心也是受到一些創傷，此案他跟妻子跟建議應該與被害人和解，但女兒沒有與被害人和解的原因，也是因為女兒認為自己是被害人，不過最後判決的結果，也需要負上責任。

吳敬田說，跟女兒類似的案例其實非常的多，一再的宣導，但他個人「非常慚愧」，沒有要注意到這一方面家庭上的一些問題，願意接受外界的批評指教。

根據判決，台中市警局長吳敬田的女兒擔任牙醫助理，前年11月間，因需錢周轉，找上融資公司後，對方要她線上填寫借貸文件、提供帳戶後，還要吳女利用超商用「交貨便」，交出提款卡、密碼給承辦人，吳女依約辦理後，該帳戶淪為詐騙集團詐騙3人的工具，損失18萬2000元。

被害人報案後，檢方認定吳女是詐欺洗錢共犯，偵結起訴後，雲林地院今年3月間判決，認定吳女犯行明確，判刑5月，可易科罰金15萬元，仍可上訴。

台中市警局長吳敬田的女兒為融資周轉，寄出提款卡，淪為詐騙集團共犯遭判刑，吳今在鏡頭前受訪。記者陳宏睿／攝影
台中市警局長吳敬田的女兒為融資周轉，寄出提款卡，淪為詐騙集團共犯遭判刑，吳今在鏡頭前受訪。記者陳宏睿／攝影

台中市 詐欺 女兒 洗錢

延伸閱讀

台中市警局長吳敬田女兒淪詐欺共犯遭判刑 本人今回應了

警界高層女兒交提款卡淪詐團人頭帳戶 雲林地院判5月理由曝

新北國中生遭割頸身亡…乾哥乾妹一審要賠938萬 高院二審今再開辯論

日74歲嬤掏61萬元養女兒一家！拒再給錢後 外孫一句話讓她心碎

相關新聞

警界高層女兒交提款卡淪詐團人頭帳戶 雲林地院判5月理由曝

台中市警察局長吳敬田、台北市信義警分局長蕭惠珠的女兒，因交出提款卡及密碼給詐騙集團，帳戶淪為人頭帳戶，造成3名被害人共損失18萬2千元。雲林地方法院今年3月底依違反洗錢防制法幫助洗錢罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，判決曝光後，引發警界議論。法院今說明，吳女具金融借貸經驗，且已察覺異狀並懷疑，卻未採取任何有效查證，有幫助詐欺之意。

影／女兒淪詐欺共犯 台中市警局長吳敬田再上火線：我更能苦民所苦

台中市警局長吳敬田、台北市信義警分局長蕭惠珠的小女兒，前年間為替友人籌措15萬元的醫藥費周轉，找到線上融資管道後，提供提款卡、密碼給對方，變為詐騙集團利用工具，造成3人損失18萬餘元。吳的女兒今年初被判刑5月、得易科。吳敬田今早先以書面說明後，今天中午再上火線，接受採訪，女兒已成年，要為自己負責，不過女兒也是被害人，經此事件後，他也更能「苦民所苦」，更加用心打詐。

「我要去越南生活」急解190萬定存 同行男狂催 台東警銀聯手攔詐

台東一名老翁欲提前解除價值190萬元的外幣定存，準備提領資金前往越南生活，因過程中同行男子不斷催促、慫恿，引起銀行人員警覺，通報警方協助。員警到場後，研判可能涉及「海外移居」詐騙，耐心勸說後成功阻止民眾解除定存，保住190萬元積蓄。

彰化男子聽信詐團話術欲提款500萬元 因警銀聯手勸阻才未失金

彰化市梁姓男子日前到台新銀行彰化分行臨櫃提領500萬元現金，行員剛開始詢問用途時，表示是「償還債務」，卻又改口要借給朋友，因神情緊張、言詞閃爍，引起行員警覺，立即通報警方到場協助勸說，才保住巨款。

800元也騙！勿以錢少而不防 警揭小額詐騙是新手法

彰化市曾姓男子的1名女網友以從事慈善公益為由，希望他匯款800元支持基金會，他認為反正錢不多，日前就到銀行匯款，但行員卻發現收款帳戶已被註記有詐騙風險，立即通知警方到場攔阻。警方提醒，詐騙集團通常先建立「感情」後，再以小博大，切莫上當。

影／辰德投資外匯吸金3千萬 夫妻檔主謀及講師遭逮 交保釀衝突

調查局獲報指出，男子劉勝閎與前妻曾妍甄籌組吸金集團，找來能說善道的王能應擔任講師，假藉「OPIX辰德外匯投資方案」舉辦說明會，吹噓以演算法自動化外匯交易，投資人不僅可每週領取紅利，期滿還拿回本金，詐騙3千餘萬元，台北市調查處昨天搜索約談9人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反銀行法命劉、曾、王3人各以100萬交保、限制出境出海。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。