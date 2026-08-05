快訊

蔣友柏談父親遺訓「不會用姓氏拿任何好處」 憂家族50歲魔咒

當獵奇遇上文明開化：日治台灣的鬼屋如何以博覽會形式借殼上市

獨／剛升格當媽就接下主持大任！傳今年陳庭妮、陳漢典「雙陳」掌舵金鐘獎

聽新聞
0:00 / 0:00

「我要去越南生活」急解190萬定存 同行男狂催 台東警銀聯手攔詐

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名老翁欲提前解除價值190萬元的外幣定存，準備提領資金前往越南生活，因過程中同行男子不斷催促、慫恿，引起銀行人員警覺，通報警方協助。員警到場後，研判可能涉及「海外移居」詐騙，耐心勸說後成功阻止民眾解除定存，保住190萬元積蓄。

台東警分局中興派出所警員蕭沛慈、林澤民日前上午10時許接獲富邦人壽台東分行通報，表示有民眾欲提前解除外幣定存，過程中疑似遭人不當勸說，擔心涉及詐騙，請警方到場協助。

警方了解後發現，該名老翁過去也曾多次因欲解除外幣定存，經警方及金融機構勸阻後保住積蓄。此次老翁表示，解除定存是因計畫前往越南生活，需要準備資金。

不過，警方發現，現場另有一名同行男子不斷催促民眾辦理解除定存，甚至在警方勸說過程中持續干擾，讓警方提高警覺，研判可能涉及以「海外生活」、「海外發展」等名義誘導民眾提領大筆資金的詐騙手法。

員警隨即向民眾說明近期常見詐騙案例，指出詐騙集團常以海外移居、介紹工作、協助安排生活或跨境投資等話術，誘騙民眾解除定存、提領現金或匯款，等資金交付後便失去聯繫，造成重大財務損失。

經警方與金融機構人員反覆確認資金用途，並耐心勸說後，老翁終於打消解除定存念頭，決定暫緩辦理相關手續，成功守住190萬元積蓄。

警方表示，近年詐騙手法不斷翻新，除假投資外，也開始利用「海外工作」、「移居生活」、「跨境創業」等名義誘騙民眾提領存款。若發現親友突然因出國發展、海外高薪工作或移居生活等理由急於提領大額存款，應主動關心，必要時陪同前往金融機構或報警查證，避免畢生積蓄遭騙。

台東一名老翁欲提前解除190萬元外幣定存，員警耐心勸說後成功阻止可能的詐騙案件。圖／台東警分局提供
台東一名老翁欲提前解除190萬元外幣定存，員警耐心勸說後成功阻止可能的詐騙案件。圖／台東警分局提供

台東 定存 越南

延伸閱讀

彰化男子聽信詐團話術欲提款500萬元 因警銀聯手勸阻才未失金

800元也騙！勿以錢少而不防 警揭小額詐騙是新手法

差點傾家蕩產！山東女警下班買飯意外識破騙局 神救援保女攤商191萬存款

男子欲買10萬點數見網戀對象 中市警兩度阻詐

相關新聞

警界高層女兒交提款卡淪詐團人頭帳戶 雲林地院判5月理由曝

台中市警察局長吳敬田、台北市信義警分局長蕭惠珠的女兒，因交出提款卡及密碼給詐騙集團，帳戶淪為人頭帳戶，造成3名被害人共損失18萬2千元。雲林地方法院今年3月底依違反洗錢防制法幫助洗錢罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，判決曝光後，引發警界議論。法院今說明，吳女具金融借貸經驗，且已察覺異狀並懷疑，卻未採取任何有效查證，有幫助詐欺之意。

「我要去越南生活」急解190萬定存 同行男狂催 台東警銀聯手攔詐

台東一名老翁欲提前解除價值190萬元的外幣定存，準備提領資金前往越南生活，因過程中同行男子不斷催促、慫恿，引起銀行人員警覺，通報警方協助。員警到場後，研判可能涉及「海外移居」詐騙，耐心勸說後成功阻止民眾解除定存，保住190萬元積蓄。

彰化男子聽信詐團話術欲提款500萬元 因警銀聯手勸阻才未失金

彰化市梁姓男子日前到台新銀行彰化分行臨櫃提領500萬元現金，行員剛開始詢問用途時，表示是「償還債務」，卻又改口要借給朋友，因神情緊張、言詞閃爍，引起行員警覺，立即通報警方到場協助勸說，才保住巨款。

800元也騙！勿以錢少而不防 警揭小額詐騙是新手法

彰化市曾姓男子的1名女網友以從事慈善公益為由，希望他匯款800元支持基金會，他認為反正錢不多，日前就到銀行匯款，但行員卻發現收款帳戶已被註記有詐騙風險，立即通知警方到場攔阻。警方提醒，詐騙集團通常先建立「感情」後，再以小博大，切莫上當。

影／辰德投資外匯吸金3千萬 夫妻檔主謀及講師遭逮 交保釀衝突

調查局獲報指出，男子劉勝閎與前妻曾妍甄籌組吸金集團，找來能說善道的王能應擔任講師，假藉「OPIX辰德外匯投資方案」舉辦說明會，吹噓以演算法自動化外匯交易，投資人不僅可每週領取紅利，期滿還拿回本金，詐騙3千餘萬元，台北市調查處昨天搜索約談9人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反銀行法命劉、曾、王3人各以100萬交保、限制出境出海。

觀察站／要順利阻詐 持續擴大聯防是關鍵

詐騙一直是各國政府最頭痛的問題，要順利阻詐，「聯防」是關鍵，能攜手聯防的人愈多，防詐、阻詐效果愈好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。