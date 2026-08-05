「我要去越南生活」急解190萬定存 同行男狂催 台東警銀聯手攔詐

台東一名老翁欲提前解除價值190萬元的外幣定存，準備提領資金前往越南生活，因過程中同行男子不斷催促、慫恿，引起銀行人員警覺，通報警方協助。員警到場後，研判可能涉及「海外移居」詐騙，耐心勸說後成功阻止民眾解除定存，保住190萬元積蓄。

台東警分局中興派出所警員蕭沛慈、林澤民日前上午10時許接獲富邦人壽台東分行通報，表示有民眾欲提前解除外幣定存，過程中疑似遭人不當勸說，擔心涉及詐騙，請警方到場協助。

警方了解後發現，該名老翁過去也曾多次因欲解除外幣定存，經警方及金融機構勸阻後保住積蓄。此次老翁表示，解除定存是因計畫前往越南生活，需要準備資金。

不過，警方發現，現場另有一名同行男子不斷催促民眾辦理解除定存，甚至在警方勸說過程中持續干擾，讓警方提高警覺，研判可能涉及以「海外生活」、「海外發展」等名義誘導民眾提領大筆資金的詐騙手法。

員警隨即向民眾說明近期常見詐騙案例，指出詐騙集團常以海外移居、介紹工作、協助安排生活或跨境投資等話術，誘騙民眾解除定存、提領現金或匯款，等資金交付後便失去聯繫，造成重大財務損失。

經警方與金融機構人員反覆確認資金用途，並耐心勸說後，老翁終於打消解除定存念頭，決定暫緩辦理相關手續，成功守住190萬元積蓄。

警方表示，近年詐騙手法不斷翻新，除假投資外，也開始利用「海外工作」、「移居生活」、「跨境創業」等名義誘騙民眾提領存款。若發現親友突然因出國發展、海外高薪工作或移居生活等理由急於提領大額存款，應主動關心，必要時陪同前往金融機構或報警查證，避免畢生積蓄遭騙。