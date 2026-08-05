警界高層女兒交提款卡淪詐團人頭帳戶 雲林地院判5月理由曝

台中市警察局長吳敬田、台北市信義警分局長蕭惠珠的女兒，因交出提款卡及密碼給詐騙集團，帳戶淪為人頭帳戶，造成3名被害人共損失18萬2千元。雲林地方法院今年3月底依違反洗錢防制法幫助洗錢罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，判決曝光後，引發警界議論。法院今說明，吳女具金融借貸經驗，且已察覺異狀並懷疑，卻未採取任何有效查證，有幫助詐欺之意。

判決指出，當時29歲、擔任牙醫助理的吳女，2024年11月底因有15萬元醫療資金需求，透過臉書廣告接觸一家不知名融資公司，並透過LINE與暱稱「錢可欣」的貸款人員聯繫。對方要求她填寫借貸文件後，再以超商「交貨便」寄出銀行提款卡，並提供提款卡密碼，她依指示辦理。

同年12月間，3名雲林民眾遭詐騙集團誘騙，陸續將18萬2000元匯入吳女帳戶，被害人報案後，警方循線查獲，檢方依違反洗錢防制法起訴吳女。

審理時，吳女辯稱，自己曾有向銀行貸款及辦理車貸經驗，也知道帳戶不能隨便交給他人，因此曾對流程產生疑慮，但因對方提供借貸文件，讓她誤以為只是線上對保程序，否認有幫助詐欺、洗錢的犯意。

辯護人則主張，詐騙集團話術完整，吳女寄出提款卡前仍不斷詢問每月還款金額等細節，是遭詐騙而非故意協助犯罪，並無幫助詐欺或洗錢的主觀犯意。

但法院勘驗雙方對話紀錄發現，吳女曾多次詢問「為什麼要確認密碼是否正確？」、「什麼時候才能改密碼？」及「約定轉帳能不能設定成我的繳款金額？」等問題，並多次催促對方撥款，顯示她在交付提款卡前，已對交易流程異常產生高度警覺與懷疑。

雲林地院庭長王子榮表示，吳女辯稱是基於網路借貸需求才提供帳戶，也一直認為自己是受害者。不過承審法官認為，在政府長期宣導防詐、詐騙案件頻傳的情況下，一般人應知悉將提款卡及密碼交付他人具有高度風險，仍提供帳戶供他人使用，已具有犯罪的不確定故意。

王子榮指出，法院量刑時也考量本案共有3名被害人、財損18萬2000元，且被告未坦承犯罪，因此判處有期徒刑5月，得易科罰金。