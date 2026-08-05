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彰化男子聽信詐團話術欲提款500萬元 因警銀聯手勸阻才未失金
彰化市梁姓男子日前到台新銀行彰化分行臨櫃提領500萬元現金，行員剛開始詢問用途時，表示是「償還債務」，卻又改口要借給朋友，因神情緊張、言詞閃爍，引起行員警覺，立即通報警方到場協助勸說，才保住巨款。
警方表示，當時彰化分局民生路派出所警員徐友祥、劉家妤前往查證處理，梁男原本表示提款是為了償還債務，但進一步詢問借款原因後，又改稱是要借錢給朋友，對於雙方關係、借貸原因及資金用途均無法清楚說明，也無法提出借據、對話紀錄等相關證明，前後說詞明顯矛盾，判斷他已落入詐騙集團設下的話術陷阱。
員警分析，近期詐騙集團常透過建立信任關係後，再以資金周轉、急需借款、投資獲利等理由，要求被害人提領大筆現金交付，過程中甚至會教導被害人以「還債」、「借朋友」等理由向銀行或警方應對，以規避查證，因此當被害人說詞反覆、無法交代資金流向時，往往就是遭詐騙的重要警訊，梁男才打消提款念頭。
彰化分局呼籲，詐騙集團經常利用假交友、假投資、假親友等方式建立信任，再以借款、周轉或投資等理由要求民眾提領大筆現金。一旦遇到對方要求以現金交付、催促匯款，或刻意教導如何向銀行隱瞞提款用途時，極可能就是詐騙，應立即停止交易，並撥打165反詐騙專線或110向警方查證，以免財產受損。
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