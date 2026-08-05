800元也騙！勿以錢少而不防 警揭小額詐騙是新手法

彰化市曾姓男子的1名女網友以從事慈善公益為由，希望他匯款800元支持基金會，他認為反正錢不多，日前就到銀行匯款，但行員卻發現收款帳戶已被註記有詐騙風險，立即通知警方到場攔阻。警方提醒，詐騙集團通常先建立「感情」後，再以小博大，切莫上當。

警方表示，彰化分局民族路派出所警員謝玉龍、潘盈州日前待命服勤時，接獲中國信託商業銀行彰化分行通報，稱有民眾欲匯款800元到警示帳戶，疑似遭詐騙，請警方協助關懷查證。

兩員警前往了解，曾男表示，日前透過網路認識一名暱稱「張芷寧」女網友，雙方互動一段時間後，建立信任，對方聲稱從事慈善公益，希望他匯款800元支持基金會，他便依照指示前往銀行辦理匯款至指定帳戶。

不過，銀行行員受理時，發現收款帳戶已遭註記為高風險帳戶。警方檢視曾男手機內LINE與女網友互動內容後，發現是典型「假交友、真詐財」手法。

警方曾男說明，近期詐騙集團通常先透過感情建立信任，再以小額捐款、公益活動或代付款等方式測試被害人配合程度，待取得信任後，再要求支付投資款、保證金或其他高額費用。

員警並說明假交友詐騙案例及常見話術，提醒切勿因網路戀情而輕易匯款給素未謀面的對象，曾男才驚覺受騙，取消匯款，成功避免受騙。

彰化分局呼籲，假交友詐騙常透過社群平台或交友軟體接近被害人，以戀愛、慈善公益、醫療急需、投資機會等理由要求匯款。民眾若遇網友要求匯款、捐款或支付任何費用，多方查證，切勿因一時信任而交付款項。