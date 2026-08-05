影／辰德投資外匯吸金3千萬 夫妻檔主謀及講師遭逮 交保釀衝突

調查局獲報指出，男子劉勝閎與前妻曾妍甄籌組吸金集團，找來能說善道的王能應擔任講師，假藉「OPIX辰德外匯投資方案」舉辦說明會，吹噓以演算法自動化外匯交易，投資人不僅可每週領取紅利，期滿還拿回本金，詐騙3千餘萬元，台北市調查處昨天搜索約談9人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反銀行法命劉、曾、王3人各以100萬交保、限制出境出海。

同案約談的吸金集團幹部陳秉豐50萬交保、限制出境出海；黃存蓁30萬交保、來麗滎等4名業務均10萬交保。劉勝閎、曾妍甄覓保無著，2人改降保40萬；王能應也湊不足保金，降保50萬離去。

離譜的是，陳秉豐交保離去時，不滿媒體拍攝，竟惱羞能怒，突然拿拿手中的大包行李砸向記者，連水瓶都掉到地上，所幸記者及時跳開未被丟中，陳秉豐走出北檢時，因走錯路繞道，又作勢想丟水瓶，後來遭女性友人制止，過程險釀衝突，最後搭車悻悻然離去。

據調查查，劉勝閎、曾妍甄於2023年間，以「OPIX辰德外匯投資方案」在台北、桃園、台中等地舉辦說明會，透過王應能擔任講師，鼓吹投資東南亞外匯有前景，款項可轉成美元進行演算法程式自動化外匯交易，不僅周周可領紅利、1年期滿能領回本金，年化報酬率高達16%至134%，王應能憑藉三寸不爛之舌取信投資人，詐騙金額逾3千萬元。

2024年8月間，劉勝閎等人因付不出紅利，有投資人驚覺遭詐，憤而向調查局提告，辦案人員昨天搜索扣押手機等證物，研判還有幕後操盤者未曝光，擴大追查。

外匯投資吸金集團幹部來麗滎10萬交保。記者許正宏／攝影

外匯投資吸金集團主謀劉勝閎100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

外匯投資吸金集團幹部陳秉豐50萬交保、限制出境出海。記者許正宏／攝影

外匯投資吸金集團主謀曾妍甄100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

外匯投資吸金集團幹部黃存蓁30萬交保。記者許正宏／攝影