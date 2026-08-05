數發部偕5業者 推詐騙網站示警

數位發展部昨天舉行記者會，部長林宜敬（中）攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、趨勢科技及走著瞧等合作夥伴，共同推動「詐騙網站即時警示機制」。記者胡經周／攝影

為讓民眾更快掌握詐騙訊息，數位發展部昨天宣布，攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、趨勢科技、走著瞧等五家企業，共同推動「詐騙網站即時警示機制」，若民眾連線至詐騙網站，相關服務會跳出警示訊息，提醒民眾勿再繼續瀏覽網頁、輸入個資、進行轉帳，降低民眾被詐騙風險。

數發部「網路詐騙通報查詢網」自二○二四年九月上線公測以來，許多熱心民眾一發現可疑網頁，都會在第一時間通報，由人工智慧（ＡＩ）自動分案，再讓當事人或相關主管機關判別。若確定是詐騙網頁，數發部就會立刻通知社群平台下架詐騙訊息。

不過，從判定、通知到訊息下架，仍需要數小時的行政流程時間，在完成詐騙訊息封鎖程序前，仍會有不知情的民眾遭詐騙。為降低這段空窗期帶來的影響，數發部決定聯手電信業者、科技業者，結合業者的網路安全技術及服務能量，發出警示提醒訊息。

不過，即時警示訊息並不是全面適用所有網路瀏覽者，而是會依據業者提供的服務，而有不同的使用條件。

舉例來說，中華電信是Hinet寬頻指定方案用戶進入詐騙網站時，瀏覽器會主動提示警示頁面；遠傳電信需要用戶訂閱「防駭心守護」與分享熱點，才能在第一時間受到保護；而台灣大哥大、趨勢科技、走著瞧則是將此服務建置於「反詐戰警」、「ＡＩ防詐達人」、「Whoscall」等Ａｐｐ服務中，用戶下載這些Ａｐｐ，才會在接觸詐騙網站時，跳出警示畫面。

數發部長林宜敬指出，「網路詐騙通報查詢網」上線不到兩年，累計接獲超過一百萬則通報，下架超過五十萬則詐騙訊息，每一則通報背後都代表救了一個人的存款、保全一個家庭。這次政府與民間合作，就是希望能夠縮短防護的空窗期，詐騙集團善於利用時間差，透過ＡＩ與自動化軟體大量產生詐騙訊息，雖然政府會積極阻詐，但詐騙集團也會不尋找新的詐騙漏洞，政府能做的事情就是用「科技對抗科技詐騙、用ＡＩ對抗ＡＩ詐騙」，堵住各種詐騙管道。

業者普遍認為，相對於「事後補救」，「預先防護」更能夠降低民眾遭遇詐騙的風險，尤其當政府手中已經掌握情資時，若能夠第一時間通知民間單位，就更能達到跨域聯防的效益；數發部此次合作的五家業者旗下都有相當多用戶，這也意味著，大部分的用戶不需要另外下載其他Ａｐｐ，就能收到警示訊息，更有利民眾第一時間受到保護。