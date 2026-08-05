觀察站／要順利阻詐 持續擴大聯防是關鍵

詐騙一直是各國政府最頭痛的問題，要順利阻詐，「聯防」是關鍵，能攜手聯防的人愈多，防詐、阻詐效果愈好。

相較於各國，台灣很早就明白攜手聯防的道理。早年，詐騙集團大多是透過「電話」欺騙被害人，因此警政署很早就和走著瞧（Whoscall母公司）等科技業者合作，透過來電顯示方式，達到阻詐效果，台灣警政單位也很早就推出一六五反詐騙諮詢專線，希望藉此降低詐騙帶來的風險。

不過，二○二○年之後，隨著社群平台推出的網路廣告愈來愈多，詐騙集團也不再用電話、簡訊，而是透過網路廣告、假帳號來散播詐騙訊息。網路無國界，詐騙集團創建一個假網站、刊登一個詐騙廣告，就能一次在網路上騙到很多網友，擴散速度快，這也讓詐騙集團愈來愈猖獗。

事實上，詐騙也是一門學問。詐騙集團的故事腳本一定是因地制宜，一定要懂當地語言、懂當地故事，一定是在地人才有辦法騙在地人，也因此，各國所面臨的詐騙種類五花八門、各有不同，舉例來說，台灣目前的詐騙類別以「投資詐騙」最多，但在泰國，就以「愛情交友詐騙」最猖獗。

不過，詐騙腳本雖有不同，但背後運用的「技術」卻相當類似。Whoscall母公司走著瞧最近這幾年不只加入全球詐騙情報交換平台，也與台灣、泰國、日本、馬來西亞警方合作情資分享，走著瞧公關總監蔡孟宏觀察，「詐騙走向跨國產業化，行騙手法、使用機房、使用ＡＩ的手法都會被複製。」也因此，各國警政單位每一、兩年都會彼此交流，了解詐騙集團的手法有何變化，科技業者彼此之間也會合規的共享詐騙資訊、ＡＩ技術，運用科技力，加強全球詐騙偵測與應變能力。

事實上，各國警政單位都明白「聯防」的重要性，而且，各國警方也都在學習彼此怎麼做、跨國交流，同時也與民間單位合作，擴大防詐效果。業界普遍認為，若未來台灣政府能夠加大與民間合作的力度，就能夠更有效阻詐，降低民眾被詐騙的風險。