影／OPIX辰德投資東南亞外匯攏係假 夫妻檔主謀涉詐移送北檢

男子劉勝閎與前妻曾妍甄被控以「OPIX辰德外匯投資方案」舉辦說明會，誆稱以演算法自動化外匯交易，投資人可每週領紅利，期滿拿回本金，假藉高額報酬吸金3千餘萬元，調查局台北市調查處今搜索約談9人到案，劉勝閎與曾妍甄晚間移送台北地檢署複訊，全案依違反銀行法偵辦。

同案約談包括講師陳秉豐、幹部來麗滎、黃存蓁等人，黃存蓁稍早以30萬交保。

據調查查，劉勝閎、曾妍甄於2023年間，以「OPIX辰德外匯投資方案」在台北、桃園、台中等地舉辦說明會，透過陳秉豐等人擔任講師，聲稱投資東南亞外匯有前景，款項可轉成美元進行演算法程式自動化外匯交易，不僅周周可領紅利、1年期滿領回全數本金，年化報酬率高達16%至134%。

2024年8月間，劉勝閎等人因付不出紅利，投資人發現遭詐，憤而向調查局提告，初步估計詐騙金額逾3千萬元，全案不排除還有藏鏡人未曝光。

劉勝閎前妻曾妍甄涉吸金3千萬，遭檢調約談到案。記者許正宏／攝影