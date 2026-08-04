影／南檢與民有約今在第二分局開講 播放檢察官與網紅郭鬼鬼合拍影片

台南地檢署舉辦「檢察官與民有約—反詐騙宣導活動」，今天下午在台南市警第二分局辦理，由檢察官莊士嶔及網紅郭鬼鬼主講，透過剖析最新詐騙趨勢、分享偵辦實務經驗及真實案例，深入解析詐騙集團常見犯罪手法，提醒民眾建立正確識詐觀念，提升防詐應變能力。

台南地檢署檢察官吳求鴻、邱瀞慧特別與郭鬼鬼共同拍攝創意反詐騙影片，今天也在現場播放，影片由台灣更生保護協會台南分會主任委員宋俊明精心籌劃與促成，檢察官義不容辭擔綱演出；法務部長鄭銘謙十分認同，也在影片中壓軸出場，呼籲全民齊心反詐，沒有人是局外人。

今天檢察官與民有約吸引轄區里長及里民熱情參與，莊士嶔表示，詐騙集團不斷利用假投資、假交友、假網拍、假冒公務機關及假檢警等手法行騙，近年更結合社群媒體、通訊軟體及AI技術散布不實訊息，誘使民眾因一時疏忽而遭受財產損失。

莊提醒民眾，凡遇到涉及匯款、提供帳戶、交付提款卡、解除分期付款或提供個人資料等情形，都應秉持「先查證、再處理」的原則，如有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線或110向警方查證。郭鬼鬼則藉由與檢察官拍攝的反詐騙宣導影片，透過創意且淺白的方式，以生活化情境詮釋常見詐騙手法。

郭鬼鬼與第二分局偵查隊預防宣導人員偵查佐廖偉廷結合社群媒體實際案例，解析詐騙集團如何利用網路廣告、投資訊息、不明連結及假冒公務機關等話術接近被害人，提醒民眾切勿因「高獲利、零風險」等話術而心動，也不要輕易點擊陌生連結或提供個人資料。

分局長施衣峯表示，犯罪預防工作應融入民眾日常生活。因此，將持續配合台南地檢署推動反詐宣導，並積極結合社群媒體及意見領袖影響力，以更多元、生活化的方式推廣識詐觀念，讓反詐資訊走進社區、走進家庭，提升全民防詐意識，共同打造安全、安心的生活環境。

網紅郭鬼鬼則藉由與檢察官拍攝的反詐騙宣導影片，透過創意且淺白的方式，以生活化情境詮釋常見詐騙手法。圖／民眾提供

台南地檢署檢察官吳求鴻、邱瀞慧特別與郭鬼鬼共同拍攝創意反詐騙影片，今天也在現場播放。圖／民眾提供

台南地檢署舉辦「檢察官與民有約—反詐騙宣導活動」，今天下午在台南市警第二分局辦理，由檢察官莊士嶔（右）擔任主講人，中為分局長施衣峯，左為主任檢察官劉修言。圖／民眾提供

網紅郭鬼鬼則藉由與檢察官拍攝的反詐騙宣導影片，透過創意且淺白的方式，以生活化情境詮釋常見詐騙手法。圖／民眾提供

網紅郭鬼鬼則藉由與檢察官拍攝的反詐騙宣導影片，透過創意且淺白的方式，以生活化情境詮釋常見詐騙手法。圖／民眾提供