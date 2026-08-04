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OPIX辰得外匯投資方案吸金詐騙3千萬 檢調搜索約談9人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

劉姓男子2023年間以「OPIX辰得外匯投資方案」舉辦說明會，涉嫌誆稱以演算法自動化外匯交易，投資人可週週領紅利，期滿拿回本金，以高額報酬吸金3千多萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索、約談劉等9人到案說明。

檢調追查，2023年間以「OPIX辰得外匯投資方案」在台北、桃園、台中等地舉辦說明會吸引投資人，涉嫌誆騙投資人投資款項轉成美元進行演算法程式自動化外匯交易，主打周周領紅利、1年期滿領回全數本金，年化報酬率高達16%至134%，直至2024年8月間付不出紅利，投資人發現受騙報案，受騙金額超過3千多萬元。

台北地檢署今依違反銀行法吸金、加重詐欺等，指揮調查局台北市調查處，兵分7路搜索劉姓主嫌等9人住居所，通知劉等9人到案說明，晚間陸續移送複訊。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

外匯 吸金 檢調

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