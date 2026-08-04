男子欲買10萬點數見網戀對象 中市警兩度阻詐

蕭姓男子與網友談網戀相約見面，對方要求先買10萬元點數，他日前到台中某超商欲購買，經巡邏員警發現攔阻；事後蕭男又折返店內，員警接獲通報到場二度阻詐，避免損失。

台中市警局第五分局今天表示，文昌派出所員警1日下午5時40分前往北屯區北平路一家超商巡邏時，發現73歲蕭姓男子要購買10萬元的APPLE點數，警方得知立即勸阻並提醒遭遇詐騙，蕭男因而未購買。

不料員警返回派出所，警方再接獲店家通報，蕭男又返回店內堅持購買點數。員警再趕到現場，蕭男堅信未遭到詐騙，經員警檢視男子手機訊息，發現他與網友認識不久就以夫妻相稱，網友還要求蕭男見面前須先購買10萬元APPLE點數。

警方請蕭男撥打電話給對方，就在要求開啟視訊時，對方立即掛斷電話，蕭男才相信自己遇到「假交友、真詐財」詐騙手法，當場打消購買點數念頭，並感謝員警與店家幫忙，避免金錢損失。