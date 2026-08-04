兆基爆債務風暴 傳有房東被騙？北市：包租代管303件今約兆基說明

包租代管龍頭兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問驚爆公司債兌付危機，已有200多名投資人組成自救會。北市都發局今天表示，目前市府兆基都發局承包給兆基的包租代管有303件，今天下午將找兆基說明，後續也會針對這303件，進一步了解是否有房東需要協助。

國內包租代管業龍頭兆基屋管，驚傳捲入債務風暴，有受害房東稱，因配合政府包租代管，卻被引導投資趙姬、寄居蟹公司債，初估受害者遍布北、中、南。兆基屋管昨也發表四大聲明表示，原任董事長李建成已於7月29日辭任公司所有職務，強調公司財務、資金獨立運作，客戶權益不受影響。

北市都發局今天上午赴議會委員會工作報告，議員王欣儀問及兆基案，都發局長簡瑟芳表示，這起兆基集團爆出公司債兌付危機，北市府也是看新聞大概了解狀況，兆基是透過房東參與投資計劃，目前兆基接都發局的案子，是第四期的社宅包租代管計畫，總計有303件，其中包租232件，代租71件。

簡表示，她認為，代租房東應該比較不會有影響，因租金是房東收取；評估比較可能會有風險的是包租的部分，兆基給予房東價金，收取房租部分是兆基處理，簡說，就都發局立場，要維持包租代管正常運作，今天下午就會找兆基來說明。

王欣儀提醒，兆基是否掌握房東名單，進一步誘導房東買公司債？簡表示，針對北市這303件包租代管的房東，市府也會來後續了解，有沒有人受害，但事件爆發到現在，市府還沒有接收到有房東申訴，但後續也會針對這303件，進一步了解，看有沒有房東需要提供協助。