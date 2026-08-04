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詐騙網站下架前 將有顯目警示標誌

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

數發部4日宣布，未來只要確認為<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>的<a href='/search/tagging/2/網站' rel='網站' data-rel='/2/231480' class='tag'><strong>網站</strong></a>，在封鎖網域前將由業者標註警示資訊。（林宜敬臉書）
數發部4日宣布，未來只要確認為詐騙的網站，在封鎖網域前將由業者標註警示資訊。（林宜敬臉書）

參與打詐，部長送球棒！經過通報是詐騙的網站，未來會直接標示！數發部4日發布「詐騙網站即時警示機制」，未來只要通報數發部「網路詐騙通報查詢網」、經確認為詐騙的網站，在封鎖網域前將由業者以顯目的警示頁面進行提醒，避免民眾誤點擊受騙。

數發部指出，雖然詐騙網站經過舉報，會透過行政處分流程進行封鎖，但視案件複雜度有不同時間的空窗期，例如詐騙網站假冒成購物網站或是付費頁面，騙取民眾輸入個資或轉帳付費資訊，在完成封鎖前可能仍有不知情的民眾遭到詐騙，因此政府結合3大電信業者、趨勢科技等廠商，在民眾連線時就可收到提醒。

鼓勵民眾通報

「感謝民眾協助通報！」曾打過台大棒球校隊的數發部長林宜敬在記者會現場還贈送4位熱心通報超過1萬件網路詐騙資訊的民眾1人1根林宜敬老家樹木自製的棒球棒。他強調，每次通報不僅有助加速詐騙網站處置，更展現全民共同參與防詐的力量。

中華電信客分公司副總經理梁冠雄表示，運用數發部提供的詐騙情資，導入資安情資中心防護機制，當民眾使用中華電信寬頻指定方案，點擊經過確認為詐騙資訊的網站時就可啟動防護；台哥大資訊長蔡祈岩說，未來的防詐應該從「被動處理」走向主動「偵測」，並運用AI與威脅情資分析能力，讓詐騙可以更早被發現。

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詐騙 下架 網站

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