影／小羊卡牌社驚傳負責人捲款潛逃...陳宥丞曝：有陳情人被騙上千萬

北市知名實體卡牌店「小羊卡牌社」，驚傳負責人鄭姓男子預謀捲款3億元潛逃。北市議員陳宥丞今天表示，發生如此離譜的事，他已接到相當多陳情，據他了解，有陳情人是卡牌社專屬VIP，有人受害金額累計上百、上千萬元損失。

小羊卡牌社鄭姓負責人，傳出早已7月30日已經出境，受害者面臨求償無門，萬華分局已受理多名被害卡友報案，北檢也已指派重大刑案專組檢察官分「他案」，將鄭姓負責人列為詐欺罪被告偵辦。

北市議員陳宥丞說，他已經第一時間已經要求警方，必須讓消費者、玩家累積相關證據數據開放報案，並且要求檢調要用詐欺罪嫌偵辦。

陳宥丞說，小羊卡牌負責人在毫無預警下，將消費者卡牌及款項捲款潛逃，甚至出境台灣。據他了解，有上萬名民眾受害，還有陳情人在五百的專屬VIP裡，每一位都是累計上百、上千萬損失，他第一時間已經要求警方，必須讓消費者玩家，累積相關證據數據，開放報案，並且要求檢調要用詐欺罪嫌偵辦。