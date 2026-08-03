「小羊卡牌社」負責人爆捲款上億落跑 議員證實：已出境

近日「小羊卡牌社」負責人鄭譽揚疑涉落跑失聯，捲款上億元、導致上萬名卡友與受害者面臨權益受損的事件，台北市議員陳宥丞已收到許多受害朋友反映，目前也已查證，該名負責人確認出境。

陳說，許多受害者擔心「因預購商品（如寶可夢、航海王、龍珠等商品）的預計到貨日期尚未到期，警察會不會不予受理報案？」

陳宥丞說，他已請台北市警察局進行通報，雖然許多預購項目的到貨日期尚未屆期，但由於負責人已經失聯、且相關社群平台與群組已被刪除，已具備詐欺/詐騙之疑慮，請警方務必依法受理報案。

針對相關情況，陳宥丞也提供受害者注意事項。第一：準備齊全的報案資料，如匯款紀錄、轉帳明細、存戶資料、通話/對話紀錄截圖、訂購品項與金額清單等；第二，前往警察局報案，若警察機關以「到貨日未到」為由拒絕受理，可向警員說明台北市政府警察局已有通報指示，或聯繫我們團隊協助。

第三， 需要協助請聯繫團隊： 若大家在報案過程中遇到困難、或缺乏相關報案資訊與協助，請隨時向團隊求助，將全力協助受害卡友維權！