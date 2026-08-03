幫小孩、寵物投票？去年盜用帳號4千件起跳 刑事局籲LINE強化防詐

詐騙集團假借幫小孩、寵物等比賽投票，發送LINE訊息以釣魚網址盜用LINE帳號，假冒被害人向其LINE好友借錢，警方去年受理盜用帳號4033件。刑事局建議LINE公司，新增「由原裝置認證」、「24小時併行移轉」及「信任好友通報」等強化措施，減少詐騙及盜用帳號。

警方調查，詐團傳送LIEN訊息以投票為由，誘使民眾點擊釣魚網址連上釣魚網頁，填輸LINE帳號、密碼及簡訊認證碼，得手後操作「換機」移動帳號，在其他裝置登入，假冒被害人向其LINE好友借錢，並持續傳送釣魚網址盜用帳號。

在「165打詐儀錶板」輸入相關關鍵字，2024年8月至今年7月LINE帳號被盜用衍生詐騙親友案例，有「投票」288件、「繪畫比賽」34件、「攝影比賽」17件、「選美比賽」5件及「寵物比賽」1件。

刑事局統計165反詐騙系統平台資料，全國盜（冒）用LINE帳號案件，去年受理4033件，平均每月336件，今年1至7月138件，月均20件，月均減少94%，分析主因是LINE公司去年上半年推出「再次登入」取回帳號功能奏效，雖有減少趨勢，但不少民眾被盜用帳號不會報案，研判實際案件更多。

刑事局建議LINE公司，停用認證碼進行新裝置綁定，改用需透過原裝置LINE點擊或掃碼認證；轉移新裝置時，讓兩個裝置有24小時併行移轉期，以原裝置擁有管理裝置的主控權；若某帳號被盜後向好友發送詐騙訊息，當有3名以上好友選擇「該帳號疑遭劫持」，系統自動暫時凍結該帳號對外發訊功能。

刑事局今邀數產署平台治理科長蘇凌平、LINE台灣公共事務部副總經理林若凡開記者會宣導，由局長邱紹洲主持。刑事局表示，詐欺犯罪防制中心每日彙整民眾檢舉及報案釣魚連結，函請台灣網路資訊中心（TWNIC）停止解析，透過國內電信業者將網域名稱（DNS）阻斷，使用戶無法連上惡意網址，民眾也可透過數發部「網路詐騙通報查詢網」通報。

刑事局與LINE公司提醒民眾，收到可疑訊息向親友本人查證，勿點擊連結在不明網頁輸入LINE帳密、認證碼，平時在LINE綁定Apple或Google帳號，被盜較有機會取回帳號，開啟「偵測可疑網站」功能，收到曾被用戶檢舉的可疑網址會出現警示。

民眾如被盜用帳號，刑事局與LINE公司呼籲，帳號仍可使用者應立即變更密碼、關閉「允許自其他裝置登入」、登出不明裝置；已被登出者切勿刪除APP，於「已登出帳號」畫面點選「再次登入」取回帳號並保留聊天紀錄；若綁定門號或密碼已遭變更，可至LINE客服網頁選擇「不登入並繼續操作」填寫表單，LINE公司將停權被盜帳號。

詐騙集團假借幫小孩、寵物等比賽投票，傳送釣魚網址盜用LINE帳號，刑事局提醒民眾防範。記者李奕昕／翻攝

詐騙集團假借幫小孩、寵物等比賽投票，傳送釣魚網址盜用LINE帳號，刑事局今開記者會提醒民眾防範。記者李奕昕／攝影

刑事局長邱紹洲今與數產署平台治理科長蘇凌平（左三）、LINE台灣公共事務部副總經理林若凡（右三），提醒民眾防範被盜用帳號。記者李奕昕／攝影